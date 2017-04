Corée du Nord - USA : le point sur la situation

Après des jours et des jours de tension entre les États-Unis et la Corée du Nord, le moment est venu de faire un point sur la situation. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous pouvons ressentir doucement un apaisement dans la teneur des menaces de part et d'autres. Et d'autre part, pour mettre un terme aux rumeurs de conflit qui enflent sur des sites d'information (je peux par exemple nommer Sputnik News avec ce récent article sur l'évacuation des diplomates américains en Corée, un article sans sources ni fondements sérieux). De nombreuses personnes en France (et ailleurs) s'inquiètent pour leurs proches en Corée du Sud en voyant circuler des articles alarmant sur les réseaux sociaux ou en suivant tout ce que les BFMTV et autres chaînes et médias grands publics (à la recherche d'informations sensationnelles) annoncent dès que Trump ou Kim Jong-Un lancent une nouvelle provocation.A ce jour, ce que nous pouvons observer, c'est que les discours ultra provocateurs et menaçants de part et d'autre, qui ont lancé les hostilités, sont progressivement devenus des discours de défense. Les mots restent durs mais si nous analysons bien, rien ne laisse penser que l'un ou l'autre passera à l'attaque dans un jour proche. Du côté de Mike Pence, vice-président des Etats-Unis en déplacement en Asie du Nord-Est depuis dimanche dernier (Corée du Sud puis Japon), le discours change : "", a-t-il déclaré aujourd'hui du haut du porte-avion USS Ronald Reagan amarré à Yokosuka, au Japon. Bref, si l'on traduit, nous sommes plutôt sur du "si on nous attaque, nous répondrons". Bien loin du tweet de Trump "" ou de sa déclaration "". Côté nord-coréen, c'est toujours pareil. Ils vont poursuivre leur "pseudo" menace en envoyant des missiles dans l'eau jusqu'à ce que plus personne n'en parle. Comme chaque année au printemps ! Sin Hong-Chol, haut-fonctionnaire du ministère des affaires étrangères nord-coréens, a déclaré lundi à Al Jazeera dans le cadre d'un entretien exclusif : " Ajoutez à cela la polémique qui tourne autour du porte-avion USS Carl Vison qui éclate aujourd'hui. Alors que Donald Trump annonçait "." le 12 avril dernier, parlant du USS Carl Vison, celui-ci faisait en fait route vers l'Australie dans le cadre d'exercices militaires conjoints. Si la durée des exercices a été réduite afin que le porte-avion fasse route ensuite vers la péninsule coréenne, il était très loin de la Corée du Nord lors de ses récents tirs de missiles. De quoi remettre en question la crédibilité des américains qui assurent pouvoir "". Pour information, le Carl Vison est encore à des milliers de miles des côtes coréennes, soit plusieurs jours de voyage.Conclusion, on ne vous le dira jamais assez, mais avant de croire quoi que ce soit, recoupez toujours les informations diffusées sur les grands canaux d'information et faites preuve de bon sens ! Le risque de guerre entre les USA et la Corée du Nord est aussi grand que de voir Jean Lassalle devenir le prochain président Français ! :) 😋😜