Corée du Sud : une société sans monnaie dès 2020

À partir d'aujourd'hui, la Corée du Sud se lance dans un programme pilote afin de devenir la première société au monde à abandonner l'utilisation complète des billets et des pièces, et ce dès 2020. Mise en place par la Banque Centrale de Corée, ce programme se déroulera progressivement au fil des prochains mois. La raison est simple et appuyée par une récente enquête auprès de 2 500 consommateurs sur l'utilisation de la monnaie dans la vie quotidienne. Si 62% avouent avoir de la monnaie sur eux, la moitié avoue ne jamais l'utiliser lorsqu'ils reçoivent la monnaie d'un paiement.La solution ? Débuter par les magasins de proximité dont le flux de monnaie est le plus important. Tous les changes de paiements effectués à partir du 20 avril 2017 pourront être retournés non pas en monnaie mais via un virement sur une carte de pré-paiement (comme celles que les coréens utilisent pour les transports par exemple). En cas de succès de ce programme, la Banque Centrale envisage de développer à partir de l'année prochaine cette technique de change en ajoutant la possibilité de recevoir le change directement sur son compte bancaire (il suffira vraisemblablement d'apposer sa carte de crédit sur une borne en magasin pour se faire créditer du change). Les supermarchés et les pharmacies pourront également participer au programme. D'après l'enquête, les consommateurs préféreraient en effet un virement directement sur leur compte (41%), devant un virement du change sur une carte de pré-paiement (33%). Au niveau de la monnaie, 29% l'utilisent pour consommer auprès des vendeurs de rue, 24% dans les magasins de proximité et 22% dans les marchés. L'objectif de ce programme, s'il est d'une part d'alléger les poches des Coréens et simplifier leur vie, est d'autre part de réduire les coûts de production de la monnaie pour l'État, qui représentaient 47 millions de dollars en 2016 (53.7 milliards de wons). Pour l'un des responsables du programme, il y a une "bonne chance" pour que cette première étape fasse de la Corée une société complètement sans monnaie dans un futur proche.