© Cosmopolitan, Mars 2017

C'est la sensation de la semaine chez les fans de K-Pop. La star Lee Hyori, disparu de la scène artistique après son mariage en 2013 avec le guitariste Lee Sang-soon et son départ de la capitale pour l'île de Jeju (où elle est devenue au passage une fervente défenseur des droits des animaux et une végétarienne comblée), prépare son retour d'ici la fin du premier semestre 2017, selon son agence Kiwi Media Group D'après son entourage, ce serait donc pour juin, alors qu'elle vient juste de terminer le tournage de son clip vidéo pour son nouveau single et son nouvel album. Kim Do-Hyun, qui a fait d'elle une super star avec le titre "10 minute", a de nouveau collaboré avec la chanteuse pour ce retour. Excellente danseuse et toujours à la pointe de la mode scénique, son retour sur scène est plus qu'attendu dans le monde de la K-Pop.Ce retour est parfaitement orchestré puisqu'elle prépare également un programme télévisé sur la chaîne câblée JTBC (chaîne à l'origine du scandale qui a valu la tête de la présidente Park Geun-Hye) dénommé "La Chambre d'Hôte de Hyori" (효리의 민박) dans lequel elle accueillera des voyageurs gratuitement. Plus de 5 000 personnes se sont inscrites pour être parmi les "voyageurs" qui habiteront chez elle seulement quelques heures après le lancement du site. Ça sera ainsi sa première apparence sur une chaîne de TV depuis son talk show "Magic Eye" sur SBS avec l'actrice Moon So-ri.