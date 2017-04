Les Cosmétiques Pokemons arrivent chez TonyMoly

Les fans de Nintendo et du jeu Pokemon GO, qui a fait marcher des millions de personnes autour du globe à la recherche de Pikachu et autres Bulbizarre depuis le mois de juin dernier, a décidé de développer sa stratégie marketing en s'associant à la K-Beauty, autrement dit le marché des cosmétiques coréens. Et pour se faire, rien de tel que la marque Tony Moly (créé en 2006), dont la renommée aussi bien en Corée du Sud que dans le reste monde* (USA, France, Asie du Sud-est) n'est plus à prouver.Malgré une chute considérable de ces utilisateurs - chute de 80%, soit 23 millions de joueurs quotidiens en moins, pour un total de 5 millions en moyenne** - la firme nippone ne souhaite pas baisser les bras et continuer à surfer sur la vague marketing. Tony Moly a ainsi lancé des masques de beauté à l'éfigie de Pikachu, une crème pour main Purin, un pack pour enlever les points noirs du nez Buried Digda (bien trouvé !), une lotion pour la peau Kkobugi ou encore une crème raffermissante au fromage Gorapaduck.Certains produits correspondent même aux atouts des personnages du jeu Pokemon comme les produits Squirtle (Pokemon d'eau) dont les produits cosmétiques dérivés sont tous ultra-hydratants ou le vernis Pikachu (maître de l'électricité) qui donne des effets éclairants.Ces produits vous intéressent ? Vous pouvez désormais les commander via notre boutique shopping.encoreedusud.com **