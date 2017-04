Interrogé par Hong Joon-Pyo, candidat du parti Liberty Korea, le candidat du parti démocrate à la présidentielle sud-coréenne Moon Jae-In, annoncé comme possible vainqueur depuis la destitution de Park Geun-Hye, s'est positionné comme un fervent opposant à l'homosexualité lors d'un débat télévisé mardi dernier. " Je m'y oppose. Je n'aime pas ça. Mais je m'oppose aussi à la discrimination. " a-t-il répondu. De quoi énerver la communauté sud-coréenne homosexuelle, transgenre, bisexuelle ou transsexuelle qui a décidé de lancer une action contre le candidat hier, lors de son discours devant l'Assemblée Nationale. L'objectif était de demander des excuses au leader de la gauche en envahissant le podium en criant "Excuse-toi pour tes propos haineux contre les minorités sexuelles" ou encore "Être homosexuel est illégal ? Cela n'a rien à voir avec le légal ou l'illégal !". 13 personnes ont été arrêté par les forces de police. Moon n'a pas souhaité commenter cet incident mais a demandé aux policiers de ne pas punir les manifestants.

Déclaration officielle des USA sur la Corée du Nord





"Les précédents efforts menés afin d'empêcher la Corée du Nord de tester des missiles balistiques et nucléaires ainsi que son programme d'armement illégal ont échoué. À chaque provocation, la Corée du Nord compromet la stabilité en Asie du Nord-est et pose un danger toujours plus important aux alliés et au territoire américain.





La poursuite du programme nucléaire nord-coréen est un danger de première importance pour notre sécurité nationale et une priorité de notre politique étrangère. En prenant le pouvoir, le Président Trump a ordonné une analyse détaillé de la politique américaine relative à la Corée du Nord.





Aujourd'hui, avec Général Joe Dunford, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, nous avons présenté cette analyse aux membres du Congrès. L'objectif du Président est de forcer la Corée du Nord à démanteler ses programmes de prolifération nucléaire et de missiles balistiques en renforçant les sanctions économiques et en poursuivant la mise en place de mesures diplomatiques avec nos alliés et nos partenaires régionaux.





Nous engageons les membres de la communauté internationale à accroître leur sanction envers la Corée du Nord afin de convaincre le régime à désamorcer la situation et à reprendre le chemin du dialogue. Nous maintiendrons notre coordination et notre coopération étroite avec nos alliés, plus particulièrement la Corée du Sud et le Japon, afin de préserver la stabilité et la prospérité de la région.





Les États-Unis d'Amérique souhaite la stabilité et la dénucléarisation pacifique de la péninsule Coréenne. Dans cette perspective, nous sommes ouverts à toute négociation. Bien entendu, nous restons également prêt à nous défendre et à défendre nos alliés." (traduit par Bienvenue en Corée du Sud)