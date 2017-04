Un petit tour au magasin du coin

"Petite, j'étais contente d'avoir une pièce dans ma poche

et de courir au magasin du coin pour m'y amuser avec mes amis".

Il y en a désormais partout. Les(magasins de proximité) des grandes chaînes sont à tous les coins de rue. 7Eleven, GS25 ou encore CU pour de citer qu'eux. Ils seraient plus de 33 000 dans la péninsule, soit un pour 1 500 habitants ! Ils ont tout simplement envahi les villes et les campagnes. Mais il en reste encore quelques-uns, cachés à Séoul ou dans les plus profondes campagnes de la péninsule, que l'artiste Lee Me Kyeoung s'attache à conserver depuis une vingtaine d'années.Née en 1970 et diplômée de la Seoul Arts High School et de Hongik University, elle enchaîne les expositions depuis qu'elle a une vingtaine d'années et attire toujours plus les regards sur ce qui, au fil des années, disparaît du paysage coréen.Ils sont désormais nombreux, ces "magasins du coin", à disparaître au profit d'une urbanisationexponentielle et malheureusement, pas toujours utile. La ville de Séoul n'a semble-t-il toujours pas compris que son histoire, ce n'est pas que les temples et les musées. C'est aussi les petits marchés (disparition progressive des vendeurs de Ahyeon par exemple), les étales dans la rue (remplacement des carrioles de vendeurs par du mobilier urbain gris), les mini-bars de quartier pas toujours légaux mais présents et fréquentés depuis des décennies...Ces magasins de proximité, avec ces "petits vieux" ou la deuxième voire la troisième génération de vendeurs, peuvent remercier Lee Me Kyeoung de leur donner cette deuxième vie sur papier, nous rappelant aux bons souvenirs de notre enfance (que ce soit en France ou en Corée).Retrouvez tous ces travaux surle site de l'artiste www.leemk.com