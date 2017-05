Débuté hier, le 70ème Festival de Cannes comptera cette année pas moins de quatre films coréens dont un en sélection officielle :de Hong Sang-soo. Une palme est attendue (Park Chan-wook est dans le jury !), qu'elle soit pour l'actrice Kim Min-hee, qui a reçu le prix de la meilleure actrice au festival international du film de Berlin en février dernier, ou bien le film lui-même pour la palme du meilleur film.Du même réalisateur,, tourné à Cannes en mai 2016 avec Isabelle Huppert, est en séance spéciale. En séance spéciale sur les séances de minuit, on retrouve également deux films coréens :de Byun Sung-hyun, qui fait un excellent début cette semaine dans les salles sud-coréennes en dominant le box-office (95 261 tickets vendus le premier jour) devant "" et "", et "de Jung Byung-gil.

" The Day After " (그후)

Et c'est aussi sans compter sur le très attendu, film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho () avec Tilda Swinton (), Jake Gillenhaal (), Steven Yeun () et la jeune Ahn Seo-hyeon (dont le physique est un mix entre Song Kang-ho et Ko Ah-seong, tous deux proches de Bong Joon-ho puisque présents danset, en compétition officielle sous drapeau américain car financé par les studios américains Netflix ( page facebook ).Prévu le 28 juin sur la chaîne de streaming, il sortira également en Corée du Sud le même jour et dans seulement quelques salles de cinéma aux USA et en Angleterre (rien pour la France). Un cas extrêmement rare pour Netflix qui ne réserve ces films que pour ces abonnés normalement. "" a cependant indiqué Ted Sarandos, un des boss de Netflix, à The Hollywood Reporter