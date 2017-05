Présidentielle : Moon Jae-in, large vainqueur

Moon Jae-in a été élu Président de la République de Corée ce soir.Hong Jun-pyo (22h30 Corée) et Ahn Cheol-soo (22h40 Corée) ont annoncé, dans un discours très bref et quelque peu secoué par la rapidité du résultat (après seulement 13% du dépouillement, Moon Jae-in a été annoncé vainqueur), qu'ils acceptaient le résultat de l'élection. Il succède à Park Geun-hye, démis de ses fonctions de Présidente avant la fin de son mandat ( La Présidente Park Geun-hye officiellement démis de ses fonctions ) et en avance sur le calendrier officiel, les élections étaient initialement prévues en décembre 2017.Ancien avocat défendant avant tout les droits de l'homme avec l'ancien Président Roh Moo-Hyun (bureau à Busan), Moon Jae-in est co-fondateur du Hankyoreh, premier grand journal de gauche en 1988. Il rentre en politique en 2002 aux côtés de son ami Roh qui présidera la péninsule sud-coréenne de 2003 à 2008. Responsable des funérailles de Roh après son suicide en 2009, il se retrouve sous le feu des projecteurs et devient la personnalité la plus populaire à gauche. Il perdra les élections avec son parti le PDU en 2012 face à Park Geun-hye (48.02% contre 51,55%).