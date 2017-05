Le concept ferait envie à de nombreuses grandes métropoles autour du globe. Le projet de Seoullo 7017, c'est un peu le projet de la rivière Cheonggye du maire devenu président Lee Myung-bak ou encore la rénovation des berges de la rivière Han du maire Oh Se-hoon. Une route surplombant le centre de la capitale et la station de train Seoul Station qui devient un parc de plus d'un kilomètre de long. Le nom est simple : "Seoul" pour la capitale, "Lo" pour "Ro" qui signifie la route et devient "Lo" dans la liaison avec "Séoul", "70" pour 1970, date de la construction de cette route, et "17" pour 2017, année de l'ouverture de ce parc.









Le prix ? Plus de 30 millions de dollars (386 milliards de wons), de quoi faire sursauter les Séoulites qui payent encore les frais de la rivière Cheonggye , 10 ans après sa construction. Le pont est composé de 645 pots géants en ciment pour 228 espèces de plantes et d'arbres avec entre eux des espaces de détente comme des cafés, des libraires, des théâtres de marionnettes pour les enfants ou encore des concerts et autres événements prévus pour cet été. Reste à savoir si les habitants adopteront cet espace vert au-dessus d'une route où passe des milliers de voitures, de bus ainsi que des trains chaque jour.





Ouverture le samedi 20 mai à partir de 10h.

Cérémonie d'ouverture à 20h.