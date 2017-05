La Corée du Sud accueille la 21ème édition de la Coupe du Monde de Football U-20 de la FIFA du 20 mai au 11 juin prochain. Les meilleurs jeunes joueurs de la planète viendront s'affronter sur six terrains de la péninsule sud-coréenne (Incheon, Seoul, Suwon, Cheonan, Jeju et Daejeon) afin de remporter le plus prestigieux trophé de leur jeune carrière ! A noter que la Corée du Sud sera le premier tournoi de jeunes dans lequel l'arbitrage assisté par vidéo (VAR) sera utilisé (après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Japon en 2016).

Le s Beuets ne comptent que cinq participations en Coupe du Monde U-20 : 1977 en Tunisie où ils sont éliminés en phase de groupe, 1997 en Malaisie et 2001 en Argentine où ils atteignent les quarts de finale, 2011 en Colombie où ils tombent en demi-finale contre le Portugal puis dans la petite-finale contre le Mexique avant de remporter la compétition en 2013 en Turquie avec dans ses rangs Paul Pogba (Manchester United), Florian Thauvin (OM), Alphonse Aerola (PSG), Samuel Umtiti et Lucas Digne (FC Barcelone). La génération suivante avait échoué pour se qualifier en 2015 en Nouvelle-Zélande.

Les Bleuets sont très attendus et font figure de favoris pour leur retour dans la compétition après avoir remporté la Coupe d'Europe U-19 en Allemagne en écrasant l'Italie en finale 4 à 0. Alors v enez supporter la génération 97, futures stars de l'Équipe de France, comme Christopher Nkunku (PSG), Lucas Tousard (OL) ou encore Jean-Kévin Augustin (PSG). A noter l'absence de taille de Kylian Mbappé, la star de l'AS Monaco. Côté Corée, il faudra suivre l'attaquant Lee Seung-woo dont Gerard López, entraîneur de la réserve du FC Barcelone, en dit le plus grand bien : "il possède un potentiel énorme et une marge de progression phénoménale".

La France se retrouve dans le groupe E avec le Honduras, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. De son côté, la Corée du Sud devra affronter dans le groupe A la Guinée, l'Argentine et l'Angleterre.

Le calendrier de la France sera comme suit : - FRANCE - HONDURAS / Lundi 22 mai à 17h, Stade Cheonan Baekseok ( direction ) - FRANCE - VIETNAM / Jeudi 25 mai à 17h, Stade Cheonan Baekseok - NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE / Dimanche 28 mai à 15h, Stade de la Coupe du Monde à Daejeon ( direction ) Pour le calendrier de la Corée du Sud : - RÉPUBLIQUE DE CORÉE - GUINÉE / Samedi 20 mai à 20h, Stade de la Coupe du Monde de Jeonju ( direction ) - RÉPUBLIQUE DE CORÉE - ARGENTINE / Mardi 23 mai à 20h, Stade de la Coupe du Monde de Jeonju - ANGLETERRE - RÉPUBLIQUE DE CORÉE / Vendredi 26 mai à 20h, Stade de la Coupe du Monde de Suwon ( direction ) P our les billets, les prix vont de 10 à 20,000 wons pour les matchs de groupe et de 15 à 30,000 wons pour les matches de la Corée jusqu'aux huitièmes de finale.