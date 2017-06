En 2017, portez du Kim Jong-un

C'est la nouvelle mode. Le Romper pour homme, aussi appelé Romphim (du nom de la marque), est la grande tendance masculine de ces dernières semaines. Du coup, la marque américaine Get on Fleek , connue pour ses articles de mode humoristiques et imprimés reco-verso sur 100% du tissu, vient de sortir une série dédiée au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec un Romper (79,99$) qui fait déjà parler de lui ( Mashable ). Il faut dire que porter un vêtement avec les yeux de Kim Jong-un au niveau des aisselles, le nez sur le ventre (et le dos) et la bouche sous la ceinture, c'est osé ! Et bien évidemment, la marque ne s'arrête pas au romper puisqu'elle offre cette série sur des pullovers (49,99$), des sweatshirts (69,99$), des jerseys (69,99$), des débardeurs (29,99$) et des t-shirts (29,99$).Les rompers de la marque, tous imprimés en recto-verso, sont disponibles en pré-commande pour des premiers envois prévus mi-juillet partout dans le monde. Selon le site, la popularité de ces designs pousse de plus en plus de clients à passer des pré-commandes. Leur série pop-culture est bien évidemment une des plus demandées avec l'emoji Poop, le packaging des Ramen Noodle Soup, le Poulet frit, la Pizza Margarita, ou encore la série des chats !