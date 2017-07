G-Market mise sur le ridicule

01 # LA CONGÉLATION

02 # LES PRODUITS FRAIS

03 # LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES









04 # LES ACTIVITÉS AQUATIQUES









05 # LES VACANCES





Pour l'été 2017, G-Market, plateforme de commerce en ligne, a investi dans une campagne publicitaire pour le moins originale. Signée Cheil, plus grande agence publicitaire de Corée du Sud appartenant au groupe Samsung, la publicité est déclinée en plusieurs spots vidéo dans lesquels les stars Seolhyun (chanteuse du groupe de K-pop AOA) et Kim Hee-Chul (chanteur du groupe de K-pop Super Junior reconverti en animateur TV) enchaînent des pas de danse plus ridicules d'un spot à l'autre, sans aucune expression sur leur visage, et sur un air rythmé par dessus lesquels sont énoncés des produits en lien avec l'été.Le thème de ces spots est "", "" dans le sens résoudre des problèmes et "" pour toujours trouver la solution dans des situations difficiles. La raison ? Un été extrêmement chaud et humide avec des températures qui dépassent les 30 degrés depuis plus d'un mois maintenant. G-market vous donne donc la solution pour survivre aux fortes chaleurs avec cinq spots sur les thématiques suivantes : la congélation, les produits frais, les activités extérieures, les activités dans l'eau et les vacances. Si vous êtes en manque d'inspiration pour votre prochaine sortie en boîte de nuit, les pas de danses de Seolhyun et Hee-Chul pourraient bien vous aider...