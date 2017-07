La Touche de Zipcy

Le nom Zipcy (집시) ne vous dit probablement rien. Mais cette artiste sud-coréenne commence à se faire un nom. Le HuffPost, GQ, Bored Panda... autant de médias qui se penchent sur ces travaux, à la fois sensuels et légèrement érotiques. Séoulite de 29 ans, Yang Se-eun, de son vrai nom, publie des illustrations intimes, parfaitement exprimées dans sa dernière série "Touch". "Touch", c'est le portrait d'un couple qu'elle retranscrit en dessinant les moments les plus proches des premiers jours d'un amour délicat entre deux jeunes gens. Chaque moment a sa particularité. La femme plus sensuelle, l'homme plus proche, une main dans les cheveux, un câlin... chacune des illustrations rapprochent un peu plus le couple.Découvrez quelques-uns de ces travaux sur Bienvenue en Corée du Sud.Et n'hésitez pas à suivre Zipcy sur ces réseaux : Facebook