Corée du Sud, un avenir inquiétant

Il est déjà trop tard pour tirer la sonnette d'alarme. La Corée du Sud a la plus mauvaise qualité de l'air des 35 nations les plus riches (juste devant la Pologne et l'Afrique du Sud, sans parler de la Chine et de l'Inde bien évidemment). Et si le gouvernement essaye de supporter la population en offrant la gratuité des transports en commun aux heures d'embauche et de débauche, cela n'évite pas le pire. Selon l'OCDE (organisation de coopération et de développement économique), le niveau de particules 2.5PM atteint 27.9 microgrammes par mètre cube, contre une moyenne de 13.9 microgrammes chez les pays membres de l'organisation internationale. Pour l'OMS (organisation mondiale de la santé), la limite est fixée à 10 microgrammes pour limiter les problèmes sanitaires futurs. Les particules très fines 2.5PM entrent dans l'organisme et les poumons. Elles seront la cause de millions (!) de morts dans les années à venir. La pollution de l'air, comme chacun sait, peut provoquer des irritations au niveau des yeux, des syndromes des voix respiratoires supérieures ou encore des problèmes respiratoires chroniques comme de l'asthme, des maladies cardiovasculaires et des cancers des poumons sur le long terme. De manière plus précise, les particules entrent très rapidement dans le corps.Les macrophages (cellules appartenant aux globules blancs), qui ont pour rôle d'éliminer les substances étrangères, sont alors débordés par la quantité de particules et enflent, créant une plus grande densité sanguine. Selon l'OCDE, d'ici à 2050, les décès prématurés causés par les particules 10PM et 2.5PM atteindront 3.5 millions, contre 1 million en 2000. Un total de 9 millions de morts d'ici 2060, la Corée du Sud se plaçant en troisième position derrière la Chine et l'Inde., la population vivant actuellement les pires années en termes de pollution de l'air (rapport de l'OCDE). Mais pourquoi une telle pollution ? Demandez aux Coréens, beaucoup vous répondront la Chine dans la seconde. Mais en fait, les particules fines proviennent principalement de la péninsule. "" selon Lim Young-Wook, professeur à l'institut de recherche environnementale de l'université Yonsei. On parle cependant trop peu des usines de charbon. C'est pourtant 39.1% de la production énergétique sud-coréenne (2014).Au Sud-ouest de Séoul, à une centaine de kilomètre, on trouve la ville de Dangjin. Cela ne vous parle probablement pas, mais là-bas y a été construit. A lui seul, elle est capable de produire 5% de l'énergie sud-coréenne via 10 unités gigantesques capable de générer presque 5,900 megawatts d'électricité. Et 26 des 53 centrales à charbon du pays sont dans la même région (Chungcheong du Sud).Devant cette situation, après son élection, le président Moon a annoncé l'arrêt temporaire de 10 centrales fonctionnant au charbon sur les 59 existantes, et ce pour tout le mois de juin 2017. Les centrales situées dans les provinces de Gangwon, de Jeolla Sud, de Chungcheong Sud et de Gyeongsang Sud fonctionnent depuis 32 à 44 ans, représentent 10,6% de la production d'électricité venant du charbon, soit 3,3 gigawatts, et participent à hauteur de 20% à la pollution émise par les centrales du pays., la demande en énergie étant relativement basse sur cette période et la pollution d'air plutôt élevée.Moon souhaite que ces vieilles centrales soient complètement fermées d'ici la fin de son mandat, en mai 2022. Durant la campagne présidentielle, le candidat a fortement insisté sur la nécessité de réduire le taux d'émission de poussières fines de l'ordre de 30% en réduisant le nombre de centrales au charbon. Pour ce qui est des neuf nouvelles centrales à venir, il souhaite revoir les projets de celles dont le niveau de construction n'a pas dépassé les 10% (voir).. Selon le septième plan d'apport énergétique de 2015, le gouvernement souhaite faire passer la demande en charbon de 39.1% à 31.8% d'ici à 2029. La colère monte alors que l'Europe ou encore la Chine cherchent d'autres solutions au charbon et investissent de manière importante dans les énergies renouvelables. La Corée est un des plus gros importateurs d'énergie (fossile et charbon). Et les énergies renouvelables ne représentaient que 3.9% de l'énergie en 2014, contre 25% pour les Royaume-Uni par exemple. Le charbon et le nucléaire restent la priorité avec 90.1% et 85.3% des capacités utilisées, les centrales de GNL (gaz naturel liquéfié) sont à 40.3% de leur capacité en 2015., des pays comme la Suède visant les 100% d'ici 2040 !Autre priorité, maintenir les relations diplomatiques avec la Chine au beau fixe. Car si le projet LTP () entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon permet de suivre depuis presque 20 ans la pollution dans la région, l'Empire du Milieu ne s'appuie pas vraiment sur ces données lorsqu'il vient à reconnaître que sa pollution influe sur le niveau de pollution de l'air en Asie du Nord-est. Et tant que les analyses transfrontalières ne seront pas plus précises et prises en considération, les efforts de coopération ou unilatéraux ne verront pas le jour.