Les Webtoons coréens à la conquête de l'hexagone

Une exposition à double thématique, nommée pour l’occasion « Webtoon*, Spécial PyeongChang », s’ouvrira à Paris du 19 janvier au 28 février 2018 dans la grande galerie du Centre Culturel Coréen . Il s’agit de la première exposition de webtoons organisée conjointement par le Centre Culturel Coréen et la Korea Manhwa Contents Agency ( KOMACON ).L’exposition « Webtoon, Spécial PyeongChang », outre l’objectif d’aborder le thème des J.O. d’hiver, permettra de faire découvrir aux visiteurs du Centre CulturelScindé en deux grandes parties avec une zone « webtoon » d’un côté et une zone « J.O. de PyeongChang à travers les manhwas » de l’autre, l’espace d’exposition abordera chacun des deux thèmes sous un éclairage différent.Dans la zone « webtoon », on pourra découvrir l’histoire des BD coréennes en ligne, ainsi qu’une présentation des plateformes de diffusion disponible en France et aux États-Unis, telles que Delitoon, Line Webtoon, Lezhin Comics, Tapas Media, TappyToon, etc. Des présentations d’adaptations en films, dramas (séries télévisées), réalité virtuelle et bien d’autres complèteront l’expérience, et un espace lecture de manhwas permettra à tout un chacun de se laisser guider au cœur de la BD coréenne.Quant à lui, l’espace « J.O. de PyeongChang à travers les manhwas » réunira plus de 50 œuvres de manwha (BD coréenne) sur le thème du sourire. Parmi celles-ci, 8 œuvres ayant remporté le prix décerné par la KOMACON seront présentées, dont Passion.Connectée de Lee Yung-gon et Guide-moi, curling de Kwak In-geun.En parallèle, lors du 45ème Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême (qui ouvrira ses portes du 25 au 28 janvier 2018), les trois artistes de manhwa Kim Jung-gi, Beck Young-wook et Jeon Sun-wook vont unir leur talent et se relayer pour offrir aux visiteurs une performance de dessin en direct sur le thème des Jeux olympiques de PyeongChang. De plus, l’Association des Auteurs de Bandes Dessinées (Ada BD) proposera aux auteurs de BD français une conférence sur les webtoons mettant en avant le digital et ses nouvelles technologies au service des manhwas en ligne.Par ailleurs, la plateforme française de diffusion de webtoons Delitoon a pour projet instructif d’ouvrir un atelier aux dessinateurs de BD en ligne présents dans l’Hexagone le samedi 27 janvier.