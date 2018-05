HISTORIQUE - Rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un

Le Président de la République de Corée (Corée du Sud) Moon Jae-in rencontrera le Dirigeant Suprême de la République Populaire Démocratique de Corée (Corée du Nord) Kim Jong-un lesur le site de Panmunjeom, où l'armistice fut signé le 27 juillet 1953.Kim Jong-un passera à pied la ligne de démarcation afin de rejoindre la Peace House (Maison de la Paix) sur la partie Sud de la JSA (Joint Security Area).(1950-1953).Le programme prévu sera comme suit :9h30 - Arrivée de Kim Jong-un qui serasur la ligne de démarcation militaire qui sépare les deux pays depuis plus d'un demi-siècle.10h30 -dans la Peace House.Déjeuner - Les deux dirigeants, Kim au Nord et Moon au Sud du village de Panmunjeom.Début d'après-midi - Kim Jong-un et Moon Jae-in se retrouveront sur la ligne de démarcation militaire, qui symbolise 65 ans de séparation et de conflit, afin d'y. Les dirigeants utiliseront de la terre issue du Mont Baekdu au Nord et du mont Halla au Sud et l'arbre sera nourri par l'eau des rivières Taedong au Nord et Han au Sud.avec la phrase "Planté la Paix et la Prospérité" et la signature des deux dirigeantsFin d'après-midi -. Le lieu et la manière dont cela sera présenté dépendra du contenu de l'accord.Dîner - L'administration sud-coréenne organisera ensuite unau troisième étage de la Peace House pour le dirigeant Kim et les responsables qui l'accompagneront.Si beaucoup espère un traité de paix afin de mettre fin à l'état de guerre qui envenime les deux pays depuis 65 ans, celui-ci n'aura vraisemblablement pas lieu ce jour. Moon Jae-in a en effet fait remarquer récemment qu'un traité de paix pourrait être signé si et seulement si celui-ci était tripartite, donc avec les Etats-Unis d'Amérique.Comme les Présidents Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun, ces modèles, Moon Jae-in rencontrera un dirigeant nord-coréen, et cette fois-ci en Corée du Sud. Tout un symbole.