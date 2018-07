Le ginseng rouge Coréen cartonne





C'est ainsi la première fois qu'une étude sur le ginseng porte sur un panel aussi important.

De quoi rassurer les producteurs coréens qui fournissent le meilleur ginseng du monde et dont les exportations ne cessent d'augmenter.













L'année dernière, c'est une équipe du Korea University Medical Center de Séoul, menée par le professeur Kim Yeol-hong, qui révélait que le ginseng rouge permettait de réduire la fatique chez les patients atteint d'un cancer et sous chimiothérapie. Les 219 patients qui ont pris un gramme d'extrait de ginseng par jour pendant 16 semaines ont enregistré un total de 81.07 points sur l'incide BFI (Brief Fatigue Inventory). Pour les autres 219 patients qui n'ont pris qu'un placébo sur la même période, le score atteint n'était que de 78.1. Le plus haut le score est, le plus bas la fatigue se fera sentir. Plusieurs facteurs ont également été croisés : la fatigue dûe aux relations personnelles était de 86.43 pour le premier groupe contre 81.31 pour le deuxième groupe. La fatigue engendrée par de la marche était également moins importante chez le premier panel avec 83.93 contre 80.98 pour l'autre panel. Dans une certaine mesure, le ginseng rouge coréen pourrait à terme être utilisé dans des traitements chimiothérapeutiques, espère l'équipe de recherche.













La Chine est ainsi un grand consommateur avec 9.9 millions de dollars sur le premier trimestre 2017, le double de l'année précédente, rapporte le Ministère de l'agriculture, de la nourriture et des affaires rurales. Depuis 2000, les exportations vers l'Empire du Milieu ont explosé, atteignant le record de 45.61 millions de dollars en 2011. La chute qui a suivi est principalement dû aux mesures anti-corruption du président Xi Jinping, le ginseng étant souvent offert comme cadeau. En 2016, les exportations atteignaient 21.68 millions de dollars.

Avec des températures dépassant les 38 degrés en journée et au-delà des 28 degrés la nuit, les Coréens préfèrent consommer des ingrédients qui boostent leur endurance plutôt que de suivre un régime. Gmarket annonce ainsi que les ventes de poulets et de canards, principaux ingrédients des soupes apportant une certaine stamina, comme le Samgyetang à base de Ginseng, d'ail, de riz et de poulet, ont augmenté respectivement de 57% et 167% par rapport à l'an dernier (entre le 19 juin et le 18 juillet). Idem pour les poulpes et les abalones avec +57% et +6%. À l'inverse, les produits de type détox ont chuté de 11% tout comme les thés de régime (-5%).Des chiffres qui n'ont finalement rien d'une surprise. Le ginseng, connu pour ses capacités de régulation par excellence des principaux systèmes du corps humain, est réputé être efficace pour subvenir à des besoins tels que le manque d'énergie, une baisse du système immunitaire ou la stimulation des capacités cérébrales. Donc toute recette dont la base sera le Ginseng est privilégié lorsqu'il fait très chaud ou bien l'hiver, pour éviter les rhumes. Une équipe de recherche médical de l'hôpital de Bundang de la Seoul National University, dirigé par le professeur Kim Gi-ung, révélait début juillet que les consommateurs de ginseng avait de meilleurs facultés cognitives que ceux qui n'en consommaient pas. Une étude menée auprès de 6 422 personnes âgées de plus de 60 ans sur des intervals de deux ans sur la période 2010-2016 et publiée sur le journal académique international "thérapie et recherche sur Alzheimer".D'après cette étude qui se base sur des tests de type CERAD () et MMSE (), un tiers des personnes (32.6%) qui ne consomment pas de ginseng ont souffert de déficit cognitif voire de démence contre 27.1% des personnes ayant consommé du ginseng régulièrement pendant moins de cinq ans et 24.7% des consommateurs pendant une durée supérieure à cinq ans. Au niveau des produits consommés, cela portait sur des racines, de la poudre et de l'extrait de ginseng rouge. Bien entendu, les facteurs de type âge, sexe, niveau d'éducation et statut socio-économique ont été attentivement contrôlé afin que l'efficacité du ginseng soit isolée au maximum.