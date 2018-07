Un été festif au bord du Hangang





"HANGANG COOL"

#1 Activités de Hangang

#2 Bataille d'eau de Hangang

#3 Compétition de bateau en papier

#4 Tour en vélo de Hangang





#5 Traverser du Hangang à la nage Période : 19 août

Horaire : de 9h à 17h

Lieu : Piscine côté Sud du pont Jamsil Daegyo

Programme : Traverser du fleuve à la nage

Prix : 40,000 wons











"HANGANG FANTASTIQUE" #1 Festival des danses du feu Période : 28-29 juillet

Horaire : de 17h à 22h

Lieu : À proximité de la scène Yebit au Banpo Hangang Park

Programme : Performance des meilleurs artistes internationaux en danse du feu et feu d'artifice

Prix : Gratuit





#2 Cirque au Clair de Lune Période : 3 et 5 août

Horaire : de 18h à 22h

Lieu : En face du Sebit Seom Island, au Banpo Hangang Park

Programme : Spectacle au clair de lune

Prix : Gratuit





#3 Festival de Jazz de Hangang avec le "Jarasum Jazz Festival" Période : 14-15 août

Horaire : de 18h à 22h

Lieu : Sur la zone de picnic du Sebit Seom Island, au Banpo Hangang Park

Programme : Concert extérieur de Jazz

Prix : Gratuit





#4 Festival de films sous les ponts Période : Tous les samedis du 21 juillet au 18 août

Horaire : de 20h à 22h

Lieu : Pelouses autour Cheonho (Gwangnaru), Ttukseom (Cheongdam), Yeouido (Wonhyodaegyo) et Mangwon (Seongsandaegyo)

Programme : Diffusion de films thématiques

Prix : Gratuit





#5 Festival des livres d'occasion sous les ponts Période : du 1er au 15 août

Horaire : de 11h à 22h

Lieu : Yeouido Hangang Park sous la partie Sud de Mapodaegyo

Programme : Le plus grand marché du livre d'occasion de Séoul

Prix : Gratuit





#6 Festival du Petit Théâtre à la lumière des étoiles Période : 10-12 août

Horaire : de 15h à 22h

Lieu : Autour du parc des événements à Yeouido Hangang Park

Programme : Multitudes de performances, d'exposition et d'activitésLe plus grand marché du livre d'occasion de Séoul

Prix : Gratuit











"HANGANG ENSEMBLE" #1 Marche nocturne de 42K Période : 28 juillet

Horaire : de 16h à 7h

Lieu : Départ du Nogeumsu Plaza à Yeouido Hangang Park

Programme : Marche de 42km, 25km ou 15km jusqu'au petit matin

Prix : 40,000 wons pour le 42K, 35,000 wons pour le 25K et 30,000 wons pour le 15K





#2 École Verte Estivale du Hangang Période : du 20 juillet au 19 août

Horaire : de 10h à 21h30

Lieu : Nanji, Ichon, Jamwon, Ttukseom, Jamsil, Gwangnaru, etc.

Programme : Découvrir la nature

Prix : Gratuit





#3 Camping Estival du Hangang Période : du 13 juillet au 26 août

Horaire : de 15h à 11h

Lieu : Yeouido et Ttukseom Hangang Park

Programme : Dormer au bord de la rivière Han en plein coeur de Séoul

Prix : de 15 à 25,000 wons





#4 La Sortie à Hangang Période : du 28 juillet au 11 août (tous les samedis) et le 19 août

Horaire : de 19h à 22h

Lieu : Quatre lieux avec de magnifiques vues sur la rivière (Banpo, Yanghwa, Ttukseom, Yeouido)

Programme : Concerts le long des berges

Prix : Gratuit





#5 Marché nocturne du Bamdokkaebi Séoul @Hangang Période : du 20 juillet au 19 août (vendredi et samedi)

Horaire : de 18h à 23h le vendredi et de 17h à 23h le samedi

Lieu : Cascade Plaza à Yeouido Hangang Park et au Moonlight Square de Banpo Hangang Park

Programme : Food Truck et Concerts

Prix : Gratuit









Du 20 juillet au 19 août, les rives du fleuve Han (Hangang) risquent d'être noir de monde. Avec trois thématiques Cool, Fantastique et Ensemble, la ville de Séoul met le paquet pour attirer les familles séouliennes au bord de l'eau du matin jusqu'au soir (et même la nuit pour la soirée sous une tente !). Que ce soit des concerts, des marchés, des activités nautiques et sportives, il y aura de tout pour tout le monde.