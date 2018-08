Le nom Faker , ça vous parle ? Non ? Alors Lee Sang-hyeok ? Pas mieux ? Unkillable Demon King ? God of LoL ? Toujours rien ? Du haut de ses 22 ans, il gagne pas moins de 3 milliards de wons par an, soit 2,68 millions de dollars. Bref, pas loin du joueur de baseball le mieux payé de la péninsule, Lee Dae-ho. Mais que fait-il ? Il joue, tout simplement. Enfin "simplement" n'est pas vraiment le bon mot. Il est le représentant de la Corée du Sud au Jeux d'Asie qui se déroulent actuellement en Indonésie afin de remporter une médaille d'or en jouant au jeu vidéo "League of Legends", aussi appelé "LoL". Derrière son surnom "Faker", Lee est un professionnel des sports électroniques, l'un si ce n'est le meilleur du milieu. Le jeu en ligne multijoueur LoL apparaît pour la première fois dans une compétition internationale de ce genre (les Jeux Asiatiques sont organisés par le Conseil Olympique d'Asie). Alors remporter la médaille d'or est une obligation pour lui.

Il faut dire qu'il est en confiance. "Nous avons battu toute la concurrence sur les dernières compétitions internationales" annonçait-il mardi lors d'un événement promotionnel pour son équipe. Mais l'intérêt va au-delà d'une simple médaille. Il s'agit de faire reconnaître l'eSport comme un véritable sport au niveau mondial, tout comme le football, le baseball ou la gymnastique. Également baptisé "Unkillable Demon King" (le roi démon immortel) par ses fans qui le considère comme le Dieu du jeu LoL, Faker est le leader de l'équipe professionnel T1 de SK Telecom, opérateur coréen. En terme de popularité, il est au niveau de Park Ji-Sung, ancien joueur de Manchester United et capitaine de l'équipe nationale (en comparaison, un peu le Zinédine Zidane des Français), et de Kim Yuna, ancienne patineuse olympique médaillée d'or (en comparaison, un peu notre Teddy Riner national).









Mais pourquoi Faker (sorte d'imposteur) ? Tout simplement parce que "ça sonne bien" et cela caractérise parfaitement sa manière de jouer. Mais il confiait récemment dans un média local qu'il aimait être appelé "dieu" par ses fans, ça lui "donne plus de charisme". LoL, ce sont des équipes de cinq joueurs qui s'affrontent en ligne les unes contre les autres. Sur le championnat mondial de 2016, son équipe a gagné pas moins de 2 millions de dollars, Lee Sang-hyeok étant nommé "Meilleur Joueur du Tournoi". À son palmarès, il compte également le All-Star Paris 2014, les tournois d'invitation inter-saisons 2016 et 2017 ainsi que le Championnat Mondial WEM 2016.





La légende du football Ronaldo et Faker, après avoir remporté un nouveau tournoi à Rio de Janeiro.





Son enfance était assez calme. Il commence à jouer aux jeux vidéos à l'âge de 8 ans, comme les jeunes de son âge. Mais c'est en 2012, lorsqu'il entre au collège, que l'intérêt pour League of Legends éclate. Il se distingue assez rapidement et SK Telecom lui fait signer son premier contrat professionnel en 2013. Il décide de quitter le lycée pour poursuivre sa carrière de joueur professionnel et remporter plusieurs millions de wons par mois. Et à partir de dimanche, ce sera peut-être l'or qui l'attendra. La compétition, organisée conjointement par le Conseil Olympique d'Asie, le Fédération asiatique des sports électroniques et le Comité d'organisation des Jeux Asiatiques de Jakarta, rassemblera des jeunes de tous les pays d'Asie pour s'affronter sur 6 jeux différents : Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, Pro Evolution Soccer, Starcraft II et League of Legends. 18 événements au total pour des joueurs de 18 pays différents. Le tournoi sera diffusé en direct à la télévision et très probablement suivi par des milliers de jeunes Sud-coréens.