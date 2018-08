Fini la TV, place à Wassup Man et Bot-No-Jaem

무한도전,

슈퍼맨이 돌아왔다

Mais les jeunes sont de moins en moins branchés sur leur télévision. En ont-ils d'ailleurs une ? AfreecaTV et désormais Youtube sont les nouvelles plateformes de visionnage. Accessibles partout et n'importe quand, les jeunes sont des accrocs et deviennent la clientèle de programmes vraiment spéciaux. À commencer par les Mukbang, ces vidéos que l'on pourrait qualifier de "voyeurisme gastronomique" où il s'agit de regarder pendant 30 minutes à deux heures une personne manger de manière massive devant sa caméra. Bien entendu, le plus attirant sera le garçon ou la fille en train de manger, le plus de spectateurs il ou elle aura. Des dons peuvent être effectués ce qui permet à certains Vloggeurs de vivre de cette activité (jusqu'à 6 500 euros par mois pour les plus connus). Pourquoi ça marche ? Parce que les Coréens sont de plus en plus nombreux à vivre seul ou simplement à être fils ou fille unique chez leurs parents.





Autre tendance plus récente et qui ne concerne qu'un Vloggeur : Bot-No-Jaem ( 봇노잼 ). Autrement dit "le robot pas rigolo". Cet étudiant a décidé de surfer sur la vague des Vloggeurs de type Mukbang pour créer son propre style : ne rien faire devant la caméra pendant des heures. Aucune expression faciale, parfois la remise en place de ses lunettes ou une page de livre tournée. C'est tout. Et ça lui vaut 342 000 abonnés sur Youtube, ou plus tôt "abonnéEs" car si certains hommes regardent, c'est surtout un public de fans féminines qui semblent intéressées par cette passivité. L'une de ses vidéos baptisé Study with Me (ci-dessous) et qui dure 7 heures compte plus de 600 000 visionnages.





Si ce type de vlogs cartonnent, ils commencent à perdre un peu de vitesse au profit d'autres programmes comme Wassup Man. Présenté par Joon Park (49 ans), coréen devenu américain et l'un des membres du groupe de K-Pop G.O.D. qui cartonnait au début des années 2000, il met en avant tout son excentrisme pour aller visiter les coins et recoins les plus tendances de la capitale et du pays dans des vidéos de 6 à 8 minutes. Lancée il y a deux mois, la chaîne Youtube sur laquelle il opère compte déjà près d'un million d'abonnés avec des vidéos qui comptent plus de 2 millions de vues. Sous-titrées en anglais afin d'attirer ses fans et les fans de K-Pop à l'étranger, ces vidéos le montrent à Ikseon-dong, à Itaewon où il fait un remix de Mukbang, autour du palais Gyeongbok vêtu d'un hanbok royal, ou bien du côté de Yangyang, à l'Est du pays, pour une session de surf et du camping. Son côté "fun" en permanence, demandant "What's up!" à tous les passants qu'ils croisent, sa proximité avec le monde qui l'entoure, sa légèreté et ses expressions anglaises constantes en font le parfait acteur pour cette programmation géré par les Studios Lulu Lala, filiale de la chaîne câblée JTBC.



Que regardent les Coréens sur leur téléphone, leur télévision ou leur ordinateur ? Hormis lescoréens (feuilletons) pour lesquels la clientèle est constante depuis leur création, tout le monde était, il y a quelques années encore, branché sur la télévision pour voir des programmes de divertissements cultes comme(2003-2007) avec Kang Ho-dong et Yoo Jae-suk, puis(2005-2018), connu sous le nom coréen dele seul programme le plus regardé qui n'est pas un drama depuis novembre 2006.(2010 à aujourd'hui) a également été un carton mais a perdu de son audience ces dernières années.Depuis 4-5 ans maintenant, les programmes mettant en scène la vie de parents connus avec leurs enfants plaisent beaucoup car ils touchent aussi bien les jeunes parents que les grands-parents ;n (KBS2 -) en est le meilleur exemple. Tout comme les programmes de musique, bien entendu, car qui dit Corée du Sud dit K-Pop, Karaoké et grand attrait pour la musique d'une grande partie de la jeune population. Carton plein donc pour l'émission, où des personnalités viennent masquées pour chanter devant un public avant de se faire ou non démasquer. Un tel carton que le concept sera lancé aux Etats-Unis en janvier 2019 sous le nom de