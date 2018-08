Hyundai Department Store innove avec Amazon

C'est un partenariat inattendu. Le géant de la distribution en grand magasin Hyundai Department Store Group et le plus grand distributeur au monde Amazon ont annoncé aujourd'hui coopérer afin d'offrir à la clientèle coréenne une offre futuristique et sur-mesure en terme de distribution. Autrement dit, un renforcement des paiements digitaux et une livraison possible via des drônes. Sous cette coopération stratégique () avec la branche coréenne d'Amazon Web Service, pionner dans l'apport de services dit, et Hyundai IT&E, l'unité technologique de Hyundai Department Store, les deux parties comptent développer des boutiques utilisant les dernières technologies de pointe, comme des systèmes perfectionnés d'analyse de clientèle.Une étude sera conjointement menée afin de lancer rapidement un premier magasin utilisant la technologiede Amazon Go, une solution qui permet de rentrer et sortir d'un magasin sans contact avec une caissière ou un magasinier grâce à l'utilisation de centaines de caméras et de capteurs. Leur coopération devrait également permettre la livraison de produits alimentaires et autres boissons via des drônes et l'utilisation renforcée d'intelligence artificielle développée par le géant américain. Cette coopération sera très présente dans le tout nouveau grand magasin de Yeouido, à deux pas du Centre Financier International (IFC Yeouido), qui ouvrira ses portes lors du second semestre 2020.Baptisé "Parc 1", ce nouveau méga-store consistera en une location sur 20 ans pour un montant de 30 milliards de wons, soit pas moins de 26,74 millions de dollars. Étendu sur une surface de 628 254 mètres carrés, il sera composé de deux tours pour des bureaux et un hôtel. Les boutiques seront localisées dans un bâtiment de neuf étages et sept étages sous-terre, soit une surface totale de 891 000 mètres carrés. Ce seizième grand magasin du pays signé Hyundai sera le plus grand de tous les grands magasins de Séoul, équivalent la taille de celui de Pangyo, au Sud de Séoul. Hyundai IT&E et Amazon souhaitent également créer dès cette année un parc à thème de très grande envergure basé sur la technologie de réalité virtuelle. Une coopération qui sera étendu par la suite pour développer des contenus VR via Amazon Sumerian, une plateforme de travail pour les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle.