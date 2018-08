Incheon trouve la solution aux accidents nocturnes

La ville métropolitaine d'Incheon aurait-elle trouvé la solution aux accidents de trafic de nuit mêlant des véhicules à des piétons ? À en croire les résultats sur les sept derniers mois, il y a de quoi y croire. En installant des lumières au-dessus des passages piétons, le nombre d'accidents mortels entre une voiture et un piéton a diminué de 30%, avec 12 morts cette année contre 17 sur les sept premiers mois de l'année dernière sur les plages horaires 20h-6h. Le nombre de tués sur les passages piétons a également chuté de 40%, avec 3 piétons tués contre 5 l'an dernier.En début d'année, la troisième ville du pays a placé pas moins de 266 nouveaux lampadaires au-dessus de 152 différents passages piétons, pour atteindre un total de 424 lampadaires sur 269 zones autour de la ville. L'institut coréen d'ingénierie civile et de technologie de bâtiments estime que ces nouveaux lampadaires permettent aux conducteurs d'améliorer leur visibilité nocturne de 73,8 mètres à 115,9 mètres. Idem pour les piétons qui, dû à la forte luminosité sur le passage piéton, sont obligés de vérifier à droite et à gauche avant de traverser (58.7% contre 36% avant installation des lampadaires). La ville ne compte évidemment pas s'arrêter là et souhaite poursuivre l'installation de ce type de lumières.