La Corée du Sud en un clin d'oeil

TYPHON



Vous ne connaissez peut-être pas Soulik, mais vous allez en entendre parler dans les jours (heures ?) qui viennent. Soulik, c'est le nom d'un méga typhon (de niveau moyen-fort) qui se rapproche à grande vitesse de la péninsule coréenne et qui devrait faire des dégâts comme jamais vu depuis le Typhon Sanba de 2012. Les précipitations et la force du vent sont telles que les alertes n'ont de cesse de tomber demandant aux habitants, surtout sur le Sud du pays, de se protéger tant que possible. Ce 19ème typhon de la saison devrait s'abattre sur la péninsule entre mercredi et vendredi cette semaine. Pour l'instant, les météorologues ne savent pas s'il passera vers le Nord-est ou vers la Mer Jaune d'ici à vendredi. De fortes pluies et des vents pouvant atteindre 145km/heure frapperont Jeju dans un premier temps mercredi après-midi et tout le pays sera sous l'eau jeudi et vendredi. D'importants dommages devraient être causés un peu partout donc prudence.





FOOTBALL



Après la désillusion de la Coupe du Monde en Russie cette année (seizième de finale - phases de groupe), l'équipe nationale masculine de football change d'entraîneur et repasse dans les mains d'un étranger. Après Umberto Coelho en 2003-2004, c'est à nouveau un Portugais qui prend les rennes de la sélection sud-coréenne : Paulo Bento. Le bientôt quinquagénaire aura fort à faire au regard des déceptions continues des Diables Rouges ; engagé dans les Jeux Asiatiques qui se déroulent actuellement en Indonésie (Jakarta), les coéquipiers de Son Heung-min (26 ans) se sont écroulés face à la Malaisie, 2 à 1, pays classé à la 171ème place mondiale (classement Fifa). Le joueur de Tottenham n'a pas su élever son niveau de jeu ni guider ces coéquipiers afin de remporter une victoire cruciale. Paulo Bento, ancien sélectionneur de l'équipe du Portugal (demi-finale de l'Euro 2012) mais aussi de Chongqing Lifan en Chine, va devoir prendre ces marques rapidement car il entrera dans le vif du sujet dès le 7 septembre face au Costa Rica avant d'affronter le Chili 4 jours plus tard.

MEURTRE



C'est un drôle de fait-divers qui est venu frapper Seoul Grand Park, à Gwacheon (Province de Gyeonggi), au Sud-est de la capitale sud-coréenne. Ce parc destiné aussi bien aux plus jeunes (avec à proximité le zoo de Séoul et le parc d'attraction Seoul Land) qu'aux personnes âgées qui aiment la randonnée, a été le théâtre ce weekend d'une scène digne du feuilleton américain CSI. Un employé de Seoul Grand Park a découvert en embauchant sur son lieu de travail, dimanche vers 9h40 du matin, le torse d'un corps humain dans un buisson, à proximité du parking. Celui-ci était emballé dans un sac en plastique blanc et noir et était toujours habillé. Le corps était démembré depuis un certain temps d'après la police qui n'a pas tardé à retrouver la tête décapitée dans un sac en plastique un peu plus loin. Au regard des premières analyses, l'homme avait une petite cinquantaine d'années, a travaillé plusieurs années dans un restaurant de Gyeonggi et n'avait que peu de contacts avec sa famille. Il a été identifié via ses empreintes digitales prises par la police du quartier de Namyangju.

ÉCRANS PLIABLES



Tout le monde le sait, les Coréens sont au top concernant les nouvelles technologies. Et si le smartphone avec écran pliable se fait sentir de plus en plus, c'est parce que depuis six ans, les leaders de l'IT n'ont de cesse d'enregistrer de nouveaux brevets portant sur cette nouvelle technologie. Le Bureau Coréen de la Propriété Intellectuelle annonce ainsi que depuis 2012, pas moins de 276 brevets ont été déposés sur les écrans pliables, dont 210 rien que les trois dernières années. En tête, LG Display avec 94 brevets au compteur, suivi de près par son concurrent Samsung Display avec 80 brevets, puis Samsung Electronics (23 brevets) et LG Electronics (17 brevets). Pour Samsung, le premier smartphone pliable devrait sortir en 2019 via le partenariat entre les deux filiales Electronics et Display. Chez Apple, ce serait plutôt pour 2020 avec des écrans signés LG Display. Chez les Chinois Huawei, Oppo et Xiaomi, la technologie devrait être chinoise à première vue.