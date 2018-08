La Corée du Sud en un clin d'oeil

RADIATION VENTILÉE



Si vous vous baladez en Corée, vous ne pourrez pas y échapper. Tout le monde possède un mini-ventilateur portatif rechargeable pour supporter la chaleur. Que ce soit dans le métro, dans la rue ou dans le bus, ces petits ventilateurs avec trois niveaux de ventilation (doux, moyen, fort) très pratiques sont souvent placés très près du visage. Mais attention ! Le Centre des Citoyens Asiatiques pour l'Environnement et la Santé a annoncé via un rapport que ces ventilateurs émettaient des radiations électromagnétiques et qu'il fallait absolument les utiliser à plus de 25cm du visage. Sur les 13 ventilateurs acquis dans des grands magasins de Séoul, 12 présentaient des radiations électromagnétiques avec une moyenne de 647,7 milligauss, avec un minimum de 281mG et un maximum de 1 020mG. Quatre des appareils testés étaient même au-dessus des standards fixés par le gouvernement (833mG). Il est également conseillé dans ce rapport d'éviter l'utilisation de ces ventilateurs pour les enfants et les femmes enceintes.







LE MARCHÉ DE L'OCCASION



La plus grand plateforme de vente en ligne de produits d'occasion, Joonggonara (Pays de l'Occasion), a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de 5 milliards de wons, soit 4,47 millions de dollars, de la part de JB Woori Capital (3 milliards) et Kiwoom Securities (2 milliards). JB Woori Capital souhaite participer au développement stratégique de la plateforme en multipliant ses activités, comme la vente de voitures d'occasion. Depuis 2015, Joonggonara a accumulé pas moins de 13 milliards de wons d'investissement (8 milliards en 2015). Établi en tant que communauté sur le portail référence coréen Naver en 2003, ce "bon coin" sauce coréenne accumule plus de 16 millions d'utilisateurs actifs. Depuis 2016, Joonggonara est disponible via une application mobile, mais il a également mis en place un nouveau système d'identification, des méthodes de paiement sécurisé et un service de livraison en magasins de proximité. Et l'année dernière, il est désormais possible d'acquérir des véhicules d'occasion. Au second semestre de cette année, un circuit de distribution ouvrira ces portes du côté de Ansan, dans la province de Gyeonggi, où les acheteurs et vendeurs pourront échanger leur véhicule mais aussi bénéficier de réparation et de services financiers.





RESTAURATION



Le nombre de restaurants ayant fermé leurs portes en 2017 est le plus haut depuis six ans. Selon le bureau national des impôts, pas moins de 166 751 restaurants ont mis la clé sous la porte, soit quasiment autant que le nombre de nouveaux restaurants enregistrés en Corée (181 304). En gros, pour 10 nouveaux restaurants, 9,2 ferment leur porte. Presqu'autant qu'en 2011 avec un ratio de 93.8%. Le nombre de propriétaires de restaurants passe ainsi sous la barre des 10% pour la première fois (9.9%) avec 721 979 propriétaires de restaurants sur les 7 226 000 propriétaires de commerces dans la péninsule coréenne. Les raisons sont assez simples à expliquer : une économie au ralenti, un taux d'emploi qui ne cesse de régresser et l'évolution sociétale de la Corée avec de plus en plus de personnes seuls dans leur foyer. Des coupes d'impôts pourraient en conséquence être envisagées afin de supporter les petits restaurants et autres vendeurs.

