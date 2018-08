La Corée du Sud en un clin d'oeil

DEVENEZ LIVREUR TEMPORAIRE



Un peu dans le même style qu'Uber Eat, Coupang a décidé d'ouvrir son service de livraison à n'importe qui. Son nom : Coupang Flex. Les conditions sont simples : avoir plus de 18 ans, travailler 3 à 4 heures par jour à partir de 10h du matin, et livrer entre 50 et 60 colis. Ce service tout nouveau est d'abord testé sur Séoul et les provinces alentours de Gyeonggi et Incheon sur des périmètres restreints comme les complexes d'appartements. Coupang, c'est le plus grand distributeur en ligne de Corée du Sud avec 3 milliards de dollars de vente annuel, seulement 8 ans d'existence, une introduction en bourse possible en 2019 ou 2020 et une application mobile téléchargée par plus de la moitié de la population (donc 25 millions de téléchargements). Baptisé le "Tueur d'Amazon en Corée", cette start-up évaluée à 5 milliards de dollars espère créer avec Coupang Flex de nouveaux emplois. Mais attention, car le métier de livreur n'est pas si simple et demande un minimum de sécurité. À première vue, il suffit d'inscrire son nom, son téléphone et le lieu désiré de travail ainsi que la faculté à conduire ou non pour devenir livreur temporaire chez Coupang. Chaque personne pourra gagner jusqu'à 25 000 wons de l'heure, annonce le site.







LES NAISSANCES EN BERNE



La Corée du Sud n'y arrive toujours pas. Le taux de naissance ne décolle pas et tous les efforts menés jusqu'à présent ne montrent que peu de résultats. En juin 2018, ce ne sont que 26 400 bébés qui sont nés, soit une chute de 8.7% par rapport à l'an passé sur le même mois (28 900). Sur le premier semestre de cette année, c'est une chute de 8.8% par rapport à 2017. La chute dure depuis deux ans et demi exactement (décembre 2015). Chaque mois, un nouveau record. En 2017, la chute fut vertigineuse : -11.9% par rapport à 2016 avec 357 771 naissances enregistrées ; le plus bas niveau depuis que le bureau des statistiques de Corée compile les données en 1970. Le nombre de naissances par 1 000 habitants par an est désormais de 7, le plus bas niveau enregistré (7,9 en 2016). Toujours dans les records, le nombre d'enfant par femme : 1,05 en 2017 contre 1,17 en 2016. Le potentiel de croissance du pays est désormais à risque avec une population qui vieillit extrêmement vite, une main d'oeuvre de plus en plus rare, une politique d'immigration limitée... Sur les dix dernières années, les gouvernements ont successivement dépensé 72 milliards de dollars pour relancer les naissances. En vain. Mauvaise nouvelle également : les décès ont augmenté en juin dernier (+2.7% à 22 600).





QUART DE FINAL POUR LES DIABLES



La Corée du Sud n'y arrive jamais devant l'Iran. Donc après un début de campagne catastrophique lors des Jeux Asiatiques (défait par la Malaisie) et un entraîneur intérimaire en attendant la prise de pouvoir de Paulo Bento, peu misaient sur un succès des Guerriers Taeguk contre l'Iran. Et pourtant, Hwang Ui-jo (40ème) et Lee Seung-woo (55ème) sont arrivés à mettre à genoux leurs opposants du jour pour une victoire 2 à 0 et un quart de final à leur portée contre l'Ouzbékistan, vainqueur de Hong-Kong 3 à 0. Seule mauvaise nouvelle : la sortie à la 59ème minute de leur gardien Jo Hyeong-woo, qui s'était fait remarquer lors de la dernière Coupe du Monde en Russie avec des arrêts de haut niveau, sur blessure. La dernière victoire de la Corée du Sud sur l'Iran remontait à 2005 sur le même score. Sur les 12 dernières rencontres, il leur avait été impossible de trouver la faille avec 5 matchs nuls et 7 défaites. Une médaille d'or aux Jeux Asiatiques sera synonyme d'exemption de service militaire.

SAMSUNG DERRIÈRE AMAZON ET ALPHABET



Selon un rapport publié par la société de consulting Ernst and Young, Samsung Electronics se placerait en troisième position en 2017 en terme de recherches et développements avec des investissements avoisinant les 13,1 milliards d'euros dans des projets dits R&D. S'il est encore très loin du leader en la matière, le géant américain Amazon avec 20,1 milliards d'euros, il se rapproche rapidement d'Alphabet (dont Google est la filiale) dont les dépenses tournent autour des 14,8 milliards d'euros. Le rapport montre que la R&D est au coeur du développement des multinationales, les 500 plus grands investisseurs ayant augmenté leur dépense de 6% par rapport à 2016 pour un total de 532 milliards d'euros. Sur les 500, une grande majorité d'américains (127) qui squattent le top 10 avec sept sociétés basées chez l'Oncle Sam. En termes d'intensité des investissements (ratio des dépenses en R&D sur le revenu total), la Suisse se place en première position, suivi des Etats-unis d'Amérique, de la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Taiwan, le Japon, la France, la Chine et la Corée.