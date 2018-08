Le marché de l'emploi au bord de l'implosion

Son surnom de "" risque de faire rire encore plus l'opposition. Le Président sud-coréen Moon Jae-in ne trouve vraiment pas de solution pour relancer l'emploi, pourtant sa principale promesse de campagne lorsqu'il a été élu. Le bureau des statistiques coréen a annoncé aujourd'hui que les jeunes sans emploi, autrement dit la classe des 25-34 ans, avait atteint son plus haut niveau depuis 19 ans avec 338 000 sans emploi au mois de juillet. Ils étaient 434 000 en 1999, juste après la crise financière asiatique. Le taux de chômage ds jeunes est également à un niveau très élevé puisqu'il atteint les 6.4% en juillet contre 7.2% en juillet 1999. Si l'on prend le taux des 15-29 ans, le taux atteint les 9.3%, identique à l'an dernier.Si l'on compare avec les statistiques de ces dernières années, le nombre de sans emploi chez les 25-34 ans atteignait 305 000 personnes en 2014 (taux de chômage de 5.5%), 285 000 en 2015 (5.2%), 319 000 en 2016 (6%) et 327 000 en 2017 (6.3%). Les statistiques montrent aussi que les plus jeunes sont aussi concernés puisque parmi les diplômés d'un bac+4, 5% d'entre eux étaient au chômage en juillet soit 348 000 personnes. Bien évidemment, c'est la création d'emploi qui suscite l'inquiétude car elle aussi atteint son plus bas niveau depuis huit ans, alors que la 4ème économie asiatique (Chine 2ème, Japon 3ème et Inde 7ème) peine à restructurer son environnement business et fait face à une demande en constante stagnation.Le taux de chômage général sur le mois de juillet atteint ainsi les 3.7%, soit 27,08 millions de personnes et 0.3 point de pourcentage en plus qu'il y a un an. Le taux d'emploi est de 67% en juillet. Le nombre de nouveaux emplois est resté légèrement au-dessus de la barre des 100 000 emplois sur les 6 derniers mois. Les usines ont perdu 127 000 emplois en juillet, une chute qui se poursuit depuis maintenant quatre mois, et le secteur de l'éducation n'embauche plus, avec 78 000 postes en moins. Pour le bureau des statistiques, le secteur de la fabrication est le plus touché puisqu'il est en pleine restructuration. Le gouvernement a d'ailleurs revu ses prévisions à la baisse : de 320 000 créations d'emplois cette année, la cible passe désormais à 180 000 nouveaux emplois. Sur les sept premiers mois, la création d'emploi n'a pas dépassé les 120 000 postes.La politique de Moon de croissance par l'emploi, portant sur une augmentation du salaire minimale à 10 000 wons (7,72 euros de l'heure) et une réduction des heures de travail, ne fonctionne pas. Le nouveau budget de 3,69 milliards de dollars mis en place depuis mai 2018 pour supporter l'emploi des jeunes n'était qu'une étincelle. Et l'objectif de voir le taux de chômage des jeunes passé sous les 8% d'ici à 2021 avec en parallèle une création de 220 000 emplois annuellement d'ici là semble irréalisable. Les petites entreprises font face à de nombreux coûts à l'embauche alors que le salaire minimal augmente à une vitesse incroyable : +16.4% depuis janvier 2018 pour atteindre 7 530 wons de l'heure (5,81 euros) et +10.9% en 2019 pour atteindre 8 350 wons de l'heure (6,45 euros).