Un été K-Pop à Paris

K-pop Academy 2018 - du 27 août au 14 septembre

K-Beauty Academy - du 29 au 31 août

Finale du Concours "Changwon K-Pop World Festival" France - 16 septembre à 15h





Le Centre Culture Coréen de Paris a décidé de surfer sur la vague coréenne depuis maintenant plusieurs années et organise tout au long de l'été différents événements pour les fans de K-Pop et de K-Beauty. Au programme, pas moins de trois événements vous attendent à Paris à partir du 27 août.Genre emblématique de la vague coréenne Hallyu, la K-pop est en plein essor en Occident, depuis plus de 10 ans, et le jeune public français n’y fait pas exception. Ainsi, le nombre d’amateurs de chansons entraînantes et de danses reprises par toute une génération augmente sans cesse, les adeptes se comptant par millions et étant, chaque année, de plus en plus nombreux. Ambassadrices de ce mouvement, les stars de la K-pop sont devenues les nouvelles idoles des jeunes.C’est pour répondre à la passion des fans français que le Centre Culturel Coréen a lancé en 2016 la première édition de la K-Pop Academy, proposant des sessions de chant et de danse animées par des professionnels reconnus qui ont travaillé avec de nombreuses stars coréennes. Cette édition 2016, ainsi que l’édition 2017 qui s’est déroulée l’année dernière ayant remporté un joli succès, le Centre organise, cette année, la 3e édition de l’académie.Rendez-vous donc du 27 août au 14 septembre 2018 pour des stages de deux semaines (15 heures de cours par session) entièrement gratuits. À l’issue de ces stages de chant et de danse, proposant dans chacun de ces deux domaines plusieurs niveaux, les participants auront la chance de pouvoir présenter le fruit de leur travail au public dans le cadre de la grande finale du concours annuel « CHANGWON K-POP WORLD FESTIVAL » – FRANCE, le dimanche 16 septembre.Le Centre Culturel Coréen vous invite donc à venir chanter et danser sur vos morceaux de K-pop préférés dans une atmosphère entraînante, tout en donnant libre cours à votre talent ! Saisissez la chance de progresser et, peut-être, de monter sur scène grâce aux mille et un conseils des intervenants présents qui vous permettront de suivre les traces de vos stars favorites !A l’occasion de la K-pop Academy précitée, compte tenu du rôle très important du maquillagepour les stars coréennes, sera également organisée les 29 et 30 août, au Centre Culturel Coréen,une K-beauty Academy animée par DK TCHÉ qui permettra de découvrir l’art du maquillagede ces stars. Et, dans le sillage de cette K-beauty Academy, y sera aussi présentée, le vendredi31 à 18h 30, une soirée de la beauté coréenne (voir ci-dessous).Cette soirée, également animée par DK TCHE s’adresse au public français intéressé par lesproduits de beauté coréens. Comment les femmes coréennes font-elles pour obtenir une peauclaire ? Quel est le secret de leurs soins à la fois raffinés et high-tech ? Cette soirée, avecconférence-démonstration, permettra de découvrir l’univers de la beauté coréenne, du soin dela peau au maquillage.Make-up artist bien connu, actif depuis près de 15 ans, DK TCHE (Choi Dae-kyun) côtoieles plus grandes marques cosmétiques coréennes (La Neige, HERA, Espoir, etc), ainsi que denombreuses célébrités et stars de la K-Pop telles que Lee Dahee, Daniel Henney ou encoreGirl’s Generation et BTS, qui lui ont prêté leur peau. Véritable orfèvre du maquillage, sontravail fait régulièrement la couverture des plus grands magazines féminins de Corée du Sud(Cosmopolitan, Vogue Korea, et bien d’autres).Ce concours international est mis en œuvre dans 72 pays du monde (dont la France) via les missions diplomatiques coréennes à l’étranger. Il a pour vocation d’encourager les jeunes passionnés de K-pop et de leur permettre de développer leur talent. Les candidats peuvent participer dans la catégorie « Chant » ou dans la catégorie « Danse ». Dans chaque pays, à l’issue d’une première sélection faite sur vidéo enregistrée, les dix meilleurs candidats – individuels ou groupes constitués – sont retenus pour une finale live. Elle se déroulera, pour ce qui est de la France, à Paris, au Gymnase Marie Bell, où les finalistes se produiront en direct dans le cadre d’une compétition à la fois passionnante et festive.Parmi les vainqueurs des différents pays participant au concours, les meilleurs seront ensuite sélectionnés pour une super-finale qui se déroulera en octobre 2019 en Corée, à Changwon. De nombreux groupes et stars coréennes de K-pop seront présents sur place, pour animer cette super-finale.Pour toute information sur ces événements (K-pop Academy 2018 : déroulement des stages, lieux, horaires et niveaux / K-Beauty Academy et soirée : inscription, horaires / "Changwon K-Pop World Festival France : dépôt limite des candidatures le 26 août, réservations pour la finale recommandée) rendez-vous sur www.coree-culture.org ou contactez le Centre par téléphone au 01 47 20 83 86.