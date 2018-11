2000 dollars pour le Galaxy F, smartphone pliable de Samsung









Le Galaxy F est arrivé ! Mais Samsung en garde encore un peu sous le coude pour le CES ou le MWC 2019.Film de présentation, démonstration en direct avec un modèle grimé pour l'occasion (très laid au passage) afin de ne montrer que l'écran et pas l'appareil, ce smartphone équipé de la technologie Infinity Flex Display (impressionnant de fluidité/qualité) de Samsung sera produit en masse dans les mois qui viennent.Le Galaxy F se basera sur la technologie One UI et permettra de surfer sur trois applications en même temps lorsque l'écran est déplié (Multi-Active Window).Voir la présentation de l'appareil lors de la conférence des développeurs Samsung ici :Project Valley, Winner, Galaxy X... fini les noms de codes. Place au Samsung Galaxy F (pourbien entendu), également baptisé le SM-F900U. Annoncé depuis des années par le groupe lui-même, rêvé pendant autant de temps par les geeks et autres, DJ Koh, CEO de la division mobile du groupe Samsung, l'a promis pour la fin de l'année 2018 lors de l'IFA Electronics Show de Berlin en septembre dernier. Et si ce n'est pas encore la fin de l'année, il semble qu'il ne reste plus que quelques heures avant la présentation officielle du produit, au regard de l'image de teasing publiée sur ses réseaux sociaux.En effet, Samsung aurait choisi sa conférence annuelle des développeurs qui se tient à San Francisco les 7 et 8 novembre 2018 pour dévoiler son dernier bijou. Équipé d'un firmware F900USQUoARJ5, d'un support double carte SIM et d'une mémoire interne de 512GB, l'écran de l'appareil ne devrait mesurer que 4.6 pouces (11,7cm) lorsqu'il est plié et atteindre les 7.3 pouces (17,8cm) déplié. Une technologie possible grâce à son design breveté AMOLED Flexible. La batterie serait également incurvée pour une capacité comprise entre 3 et 6 000 mAh.Au niveau du prix de l'appareil, les experts parlent d'un montant avoisinant les 2 000 dollars, soit le double des appareils les plus hauts de gamme de la marque. Les ventes devraient débuter d'ici le premier semestre 2019 avec une annonce de lancement en janvier lors Consumer Electronics Show de Las Vegas ou en février lors du Mobile World Congress 2019 à Barcelone.