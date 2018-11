Abus sexuel : l'église protestante dans la tourmente

En Corée, le mouvement #MeToo secoue l'église, l'école, la politique, les médias



L'affaire vient de sortir : un jeune pasteur de 35 ans est accusé d'avoir abusé sexuellement au moins 26 adolescentes et jeunes femmes ces dix dernières années. La police de la ville métropolitaine d'Incheon a décidé de lancer une investigation sur ce pasteur qui profitait de sa proximité avec les jeunes coréennes pour se lier d'amitié et établir des connections émotionnelles avant de passer à l'acte. "À chaque fois que je disais non, il me disait qu'il m'aimait, que c'était la première fois qu'il ressentait cela avec quelqu'un. Je le croyais et ne pouvais penser qu'il me mentait au nom de Dieu". Voici le témoignage d'une des quatre femmes victime du pasteur tenu en conférence de presse à Yeonji-dong, à Séoul.