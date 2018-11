Perspectives de croissance à la baisse pour la Corée du Sud

Le Korea Development Institute (KDI), think tank public sud-coréen, revoit à la baisse les perspectives de croissance économique de la Corée pour 2018 et 2019. Cette année, le KDI revoît son estimation de croissance de 0.2 point, passant ainsi de 2.9% de croissance à 2.7%. Pour 2019, rien de guère mieux puisque les perspectives sont réduites de 0.1 point, passant de 2.7% à 2.6%. Ces perspectives sont en-deçà des estimations du Ministère de la stratégie et de la finance (MOEF) qui projette une croissance de 2.9% cette année. Mais elles restent en ligne avec les estimations de la Banque de Corée (BoK) à 2.7%. Concernant 2019, le KDI est la plus pessimiste des trois organisations puisque le gouvernement table sur une croissance de l'ordre de 2.8% et la BoK est sur une prévision à 2.7%.Sur 2018, ce sera donc le plus faible niveau de croissance depuis 2012 et les 2.3% de croissance économique sur fond de ralentissement des exportations vers l'Europe suite à la crise financière qui frappait le vieux continent. Pour le KDI, 2019 s'annonce morose car l'économie coréenne s'essouffle sérieusement de ralentissement de l'industrie manufacturière et la reprise au ralentit du secteur des services sur fond de marasme continu dans le secteur de la construction." souligne le think tank. Le bureau des statistiques coréennes a dévoilé des chiffres inquiétant pour septembre sur des secteurs stratégiques :- Production manufacturière et minière : -2.5% par rapport août et -8.4% par rapport à septembre 2017.- Production automobile : -4.8% par rapport à août et -1.5% par rapport à septembre 2017.- Production dans les composants électroniques : -7.8% par rapport à août.Parmi les bonnes nouvelles, le retour à la hausse des investissements en capital grâce à une forte demande dans le secteur des puces après six longs mois en chute libre (+2.9%), et une hausse de 1.9% par rapport à 2017 des commandes en machinerie. Le KDI reste par ailleurs pessimistes sur la création d'emploi et revoit sa prévision de 2018 de 200 000 à 70 000 et pour 2019 de 200 000 à 100 000.