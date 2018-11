Des criminels d'un nouveau genre en Corée du Sud

La Corée est un pays vieillissant. C'est même celui qui vieillit le plus vite parmi les pays aux économies avancées. Elle dépasse désormais le Japon. En quarante ans (1975-2015), l'âge moyen de la population est passé de 19,6 ans à 41,2 ans. Si l'on prend la province de Gangwon au Nord-est du pays, l'âge moyen dépassera les 60 ans d'ici 2045. Dans les campagnes, les écoles ferment par manque d'élèves. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands challenges à venir pour la treizième économie mondial, la vieillesse, combinée à d'autres facteurs socio-démographiques comme les naissances (1,05 enfant par femme, un des plus bas du monde), le taux de suicide (26,5 suicides pour 100 000 habitants, un des plus haut du monde), la longévité (82,5 et pourrait être le premier pays à atteindre 90 ans pour les femmes d'ici 2030) et l'immigration (107 000 personnes en 2017), est liée à toutes les grandes composantes de l'économie : l'emploi, la production, l'innovation, l'éducation, la santé, les retraites, etc.Pas étonnant de constater que le profil des criminels vieillit lui aussi. Si le nombre de crimes n'a eu de cesse de chuter - sur le premier trimestre, 400 818 crimes ont été enregistrées, soit une baisse de 12.4% par rapport à la même période en 2016, et 10.4% par rapport à 2017 - ces derniers mois, le nombre de crimes commis par des personnes de plus de 65 ans a tout simplement explosé ces cinq dernières années. Les données d'un rapport émis par la police et le gouvernement indiquent ainsi une augmentation de 45%. Cette population, qui compte désormais pour 14% de l'ensemble de la Corée du Sud (5,42 millions), est de plus en plus à risque : 21.1% d'ente eux sont sujets à la dépression, et nombreux sont ceux touchés par la pauvreté (50% des personnes âgées seraient touchées par la pauvreté en Corée du Sud selon l'OCDE), l'isolation sociale ou encore des problèmes mentaux. Entre 2013 et 2017, le nombre de crimes effectués par des personnes âgées est passé de 77 260 à 112 360, alors que sur la même période, le nombre total de crimes enregistrés en Corée a diminué, de 1,850 million à 1,660 million.La plus grosse inquiétude vient du fait que les crimes considérés comme graves (meurtre, viol, cambriolage) ont augmenté dramatiquement : +70% en 5 ans, de 1 062 à 1 808. Sur la même période, le nombre d'agressions physiques a suivi la tendance : +43.1%, de 14 216 à 20 350 agressions. Les faits-divers s'enchaînent un peu partout en Corée depuis le début des années 2000. Bien évidemment, le plus marquant reste le pyromane qui a brûlé la porte de Namdaemun à Séoul en 2008. Mais toute sorte de faits-divers paraissent quotidiennement dans la presse : en 2014, un sexagénaire arrêté pour avoir pris des photos tendancieuses de quatre écolières à Yeongnam, en 2015, un septuagénaire arrêté pour viol sur sa petite-fille, en avril de cette année, une femme de 69 ans qui a mis des pesticides servis dans une soupe à ses voisins afin de les tuer par empoisonnement, le mois dernier, un homme de 75 ans arrêté pour avoir poignardé à mort son fils, ou ce mois-ci, un homme qui a tiré avec une arme de chasse dans un centre communautaire, tuant deux fonctionnaires.Plus de 80% des seniors passent leur temps libre à regarder la télévision selon le Ministère de la Santé. Et presque un cinquième d'entre eux (1,02 millions) vivaient seuls en 2016. Une population inactive socialement et sans emploi est définitivement plus à risque que les autres pour commettre des crimes en tout genre. Une solution serait de proposer des emplois : les rendre actifs créerait ainsi une nouvelle vie sociale, limiterait la dépression et éviterait une trop grande pauvreté. Il est également nécessaire d'agir sur le système de pension. Le premier programme de retraite a été lancé en 1988 mais n'était pas obligatoire dès 1990. Les personnes âgées d'aujourd'hui n'étaient pas forcément au courant des programmes de pension et ne se sont donc pas couverts lorsqu'il le fallait. Selon les statistiques, environ 60% des seniors ne touchent pas de retraites de la part du Service de Pension National.