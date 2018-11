Woody et les Robots version coréenne

Pepper chez E-Mart

Veny chez 7-Eleven (Lotte)

Airstar à l'aéroport international d'Incheon

Souhaitant aborder le sujet du robot au service de l'humain, le titre aurait aussi pu s'inspirer deou. Mais non, l'excellentnous remet au bon souvenir et à la loufoquerie de ce film signé Woody Allen en 1973, où il joue un agent secret envoyé après cryogénisation dans le futur et où il termine en robot déguisé au service d'une bourgeoise socialiste utopique. Le robot est-il l'avenir de l'homme ? Nombreux sont les spécialistes et autres experts à se pencher sur le sujet et, souvent, à s'en inquiéter.signaient récemment un papier sur cette thématique, s'inspirant de trois essais d'anticipation :de l'américain Martin Ford (2009),de l'israélien Yuval Noah Harari (2016) etdes chercheurs du MIT Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson (2015).Il est très intéressant de voir comment les économistes et les politiciens essayent de cerner les contours de ce qui s'annonce être une évolution sociologique majeure et dont seule la technicité n'est pour l'instant maîtrisée par une poignée de scientifiques à travers le monde. La Corée du Sud est bien entendu l'un des pays les plus concernés car l'un des plus connectés et l'un des plus innovants. Si aujourd'hui, voir un robot dans la rue ou dans un lieu public n'est pas si fréquent, cela risque de changer rapidement dans les prochains mois. Vous connaissez Pepper ? Celui qui était en test à Singapour chez Pizza Hut pour prendre votre commande et apporter votre pizza à table, répliqué en Corée via le robot Dilly Plate. Le voici désormais chez E-mart, un hypermarché coréen.Sa mission : aider les clients sur le rayon "produits importés" du magasin de Seongsu. Équipé d'un mode d'auto-conduite et d'une fonction chatbot sous intelligence artificielle, Pepper est à même de s'approcher des clients via tout un tas de capteurs, de demander ce que les clients souhaitent cuisiner et leur apporter les réponses nécessaires en lien avec les produits du rayon. Le rayon des produits importés est parfait car les Coréens ont encore du mal à trouver les produits recherchés, les étiquettes étant principalement dans des langues étrangères, indique les responsables du projet chez E-mart. Pepper sera présent à Seongsu jusqu'au 12 septembre. La rentrée sera également le temps du changement avec 30 hypermarchés qui adopteront les prix digitalisés (pourquoi ce n'est pas déjà le cas ?) afin d'améliorer l'efficacité des magasins.Il y a un peu plus d'un mois, c'était Airstar qui faisait son apparition dans le hall des départs de l'aéroport international d'Incheon. Le robot renseignait et accompagnait les passagers jusqu'à l'immigration ou jusqu'à la collecte des bagages. Pour Airstar, fini les tests. Il est bel et bien effectif et permet à l'aéroport coréen de devenir le premier du genre à se robotiser de la sorte. Imaginé et programmé par Puloon Technology et LG CNS depuis septembre dernier, 14 robots sont déployés dans tout l'aéroport, avec 8 dans le terminal 1 et 6 dans le terminal 2 ouvert récemment. Chez Lotte, même son de cloche. On se robotise tant que possible en multipliant les tests. Après le chatbot AI Losa dévoilé en décembre dernier pour le grand magasin Lotte de Séoul afin de conseiller la clientèle aussi bien sur la mode que l'alimentaire, le groupe Lotte vient de lancer Veny, un robot destiné à sa filiale Korea Seven Co., qui opère les magasins de proximité 7-Eleven. Intégré dans le 7-Eleven de la tour Lotte 123, Veny est équipé d'un système qui permet de payer sans carte ni cash, simplement en aposant sa main sur un capteur. Manque plus qu'à Robot Drinky d'être commercialisé à grande échelle, et l'invasion aura vraiment débuté !