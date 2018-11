13 ans derrière les barreaux pour rien

1985. Na Jong-in est un entrepreneur de 47 ans. Il se fait arrêter pour avoir violé la loi de sécurité national rendant illégal tout séjour chez le voisin nord-coréen et ainsi condamner à 15 ans de prison ferme en 1986 pour espionnage au solde de la dictature nord-coréenne et possession de secrets militaires. Il est libéré en 1998 après 13 années enfermés derrière les barreaux. Trente ans plus tard, âgé de 77 ans, il décide en mars 2015 de demander une nouvelle investigation quant aux accusations qui ont été faites à son encontre. Il estime dans sa déclaration n'avoir jamais reçu d'instruction d'espionnage ni de formation de la part des autorités nord-coréennes, et a ainsi été forcé à faire de fausses confessions lors de sa détention illégale et sous la torture des investigateurs.La Cour de Séoul, après deux années de réexamen de cette affaire, a décidé en août 2017 de l'acquitter des charges d'espionnages qui avaient été évoquées et de payer 950 millions de wons de compensation pour son emprisonnement qui n'avait pas lieu d'être. Mais Na ne s'est pas arrêté là ; portant l'affaire devant la Cour central de Séoul, l'État est condamné à verser une compensation de 1,3 milliards de wons, soit 1,02 millions d'euros, et des intérêts en pénalité à Na Jong-in, aujourd'hui âgé de 80 ans, ainsi qu'à sa famille afin de compenser les dommages psychologiques et financiers causés par cette erreur judiciaire.