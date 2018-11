Alain Chabat et son amoureuse sud-coréenne





Si vous croisez un homme avec une crinière et une barbe blanche en train de se balader dans les rues de Séoul, attention, même si ça en a tout l'air, ce n'est probablement pas le Père Noël. Alain Chabat, qui fait actuellement la Une des médias français suite à ses adieux au Burger Quiz, a décidé de se concentrer sur le cinéma. Et s'il n'a plus été vu au cinéma depuis, sorti en 2017, l'ancien membre des Nuls l'Émission retrouvera le réalisateur français Eric Lartigau (collaboration des deux suren 2006) pour un nouveau long-métrage.La relation Chabat-Lartigau est bien entendu très forte puisque Marina Foïs, très présente sur le plateau du Burger Quiz et qui a impressionné lors de la dernière émission présentée par Alain Chabat, n'est entre autre que la compagne du réalisateur français. Foïs et Lartigau vivent ensemble depuis 2002. Alors pourquoi Alain Chabat serait-il à Séoul ? Tout simplement parce que le film baptisé pour le momentse déroule en Corée du Sud. Le tournage se poursuivant au printemps prochain, une véritable "chasse au Chabat" des aficionados du Burger Quiz pourrait avoir lieu dans les quartiers de la capitale coréenne afin de décrocher un autographe, une photo ou une simple bise.Le tournage de ce qui s'apparente être une comédie romantique a commencé au début du mois d'octobre. Stéphane, joué par Alain Chabat, est un chef cuisinier divorcé et père de deux enfants. Il fait la connaissance d'une mystérieuse Coréenne sur Instagram, jouée par l'actrice Bae Doona (). Sur un coup de tête, il part à Séoul la rencontrer, mais à son arrivée, elle n'est pas là pour l'accueillir. Stéphane part donc à sa recherche dans les rue de la capitale coréenne pendant dix jours qui vont changer sa vie. Delphine Gleize, réalisatrice, scénariste et auteur, les actrices Blanche Gardin et Olivia Bonamy, et l'acteur coréen Son Sukku feraient également partie de l'aventure.