Après Line, V-Live la nouvelle vache à lait de Naver











Résultat, Line, à l'image de Kakao Talk, se décline au fil des années en véritable machine de guerre marketing avec des produits dérivés en tout genre, des émoticônes, un service de streaming musical, et de nouveaux services qui attirent aussi bien les japonaises que les vietnamiens, les hongkongais, les taïwanais et les thaïlandais. Après sept années, l'application compte plus de 600 millions d'utilisateurs dont 217 millions actifs, et 1,517 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2017. Alors quand le groupe NHN découvre la possibilité de lancer un autre service aussi rémunérateur avec une portée tout autant considérable, il ne se prive pas.





Chi Pu, actrice et chanteuse pop vietnamienne





C'est ainsi qu'a vu le jour l'application V-Live en 2015. C'est une plateforme internationale de diffusion en direct, avec des contenus vidéos de haute qualité mis en ligne par des célébrités principalement liées à la K-pop : concerts, émissions privées, messages vidéos pour les fans, etc. Le service V-Live permet aux utilisateurs de participer au V FanSub, une base de données où les utilisateurs peuvent éditer les sous-titres des vidéos dans leur langue, d'où un grand attrait pour les pays étrangers où les communautés fans de K-pop trouvent un intérêt.Depuis sa création, l'application a été téléchargée 61 millions de fois et le Vietnam est l'un des plus actifs : le nombre d'utilisateurs mensuels y a doublé en seulement 10 mois pour atteindre 6,5 millions grâce au lancement de V HeartBeat, un programme musical lancé en juillet dernier conjointement entre NHN et le gouvernement vietnamien. Un programme dans lequel des groupes comme Winner, Seventeen et Monsta X montent sur scène avec une cinquantaine de stars vietnamiennes tous les mois. La vache à lait tient dans le service Channel Plus de V-Live qui est un service de souscription payante permettant aux fans et aux célébrités de communiquer. Les utilisateurs ont ainsi accès à une grande variété de vidéos, de concerts, de réunions avec les fans... ils sont plus de 160 000 abonnés à ce jour.

Naver développe également une technologie AI afin de reconnaître et mettre en valeur les chanteurs préférés des utilisateurs en fonction de leur réaction sur l'application lorsqu'ils se renseignent sur un groupe en particulier. Cela permettra à NHN de cibler encore plus précisément les utilisateurs. Sur les 10 premiers mois de l'année, les services payants de V-Live ont permis à la firme sud-coréenne de ramasser pas moins de 30,8 milliards de wons, soit 27,4 millions de dollars.

En Asie, tout le monde connaît Line. Cette application de messagerie instantanée, dont le plus gros concurrent en Corée du Sud est Kakao Talk, a été lancée par la filiale japonaise du groupe coréen NHN, siège du moteur de recherche numéro un au Pays du matin frais, Naver. Pourquoi un tel succès lorsqu'en face on retrouve une concurrence acerbe comme Whatsapp, Facebook Messenger, Skype ou Wechat ? Tout simplement parce que les circonstances ont joué en faveur de NHN lors du lancement. C'est en 2011, alors que l'archipel nippon est frappé par un séisme de 8,9 sur l'échelle de Richter au large de Fukushima et que 18 000 personnes perdront la vie suite au tsunami engendré, que Line est lancé, afin de permettre aux japonais de contacter leur proche plus facilement, surtout dans une telle situation de crise.