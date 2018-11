Carton des marques coréennes lors des Singles Day

Le Singles Day tombe chaque année le 11 novembre, les deux "1" du chiffre "11" symbolisant le célibat de l'homme et de la femme. Cette fête des célibataires est un jour de festivité célébré à outrance dans l'empire du milieu, soit pour fêter son statut de célibataire, soit pour essayer de rompre avec le célibat. Et celui qui en profite le plus, c'est bien entendu le géant Alibaba Group Holding Ltd. ( BABA ) avec ses plateformes de vente sur Internet. Cette année, le record de vente a une nouvelle fois été battu avec 1 milliards de dollars de marchandises écoulés en 85 secondes montre en main ! Sur la journée, ce ne sont pas moins de 30 milliards de dollars (25,3 milliards le 11 novembre 2017) amassés par le groupe de Jack Ma (ci-dessus).. Une croissance par rapport à l'année précédente moins forte que celle de l'an passé : +27% sur 2018 VS 2017 contre +40% sur 2017 VS 2016.Et dans l'affaire, les marques coréennes savent en profiter. À commencer par LG Household and Health Care Ltd. dont les ventes de produits cosmétiques ont augmenté de 50% sur cette journée via la plateforme Tmall Global, une plateforme e-commerce de premier plan détenu par le groupe chinois. Les articles ménagés ont également cartonné avec une croissance de 73% par rapport au 11 novembre de l'année dernière. Les ventes de ses articles cosmétiques phares de la marque "the History of Whoo" ont atteint les 23 milliards de wons (20,3 millions de dollars), un bond de 72% par rapport à l'an dernier. La marque de cosmétique su:m37 du groupe coréen a vu ses ventes bondir de 82% boostées par sa ligne de produits Water-Full Skin-Care ; 26 500 sets de cette ligne ont été écoulés, une croissance de +208%. La gamme Time Energy s'est vendue à hauteur de 24 400 sets (+48%).Le premier groupe de cosmétiques sud-coréen Amore Pacific a également jouit de ventes incroyables vers la Chine. Juste après le lancement de ses ventes sur Tmall, la ligne Yoonjo Essence, un sérum actif de sa marque de luxe Sulhwasoo, a explosé les compteurs : 10 000 produits vendus en seulement 60 secondes ! Les ventes en pré-commandes du rouge à lèvre Rouge Holic de sa marque Hera ont tout simplement quintuplé par rapport à l'année dernière. Le conglomérat E-Land Group, spécialiste de la mode et de la distribution, a gagné 72,3 milliards de wons (63,5 millions de dollars) via ses 19 marques présentes sur Tmall rien que sur le 11 novembre. Le plus important fabricant sud-coréen de nouilles instantanées Nongshim Co. a écoulé 800 millions de wons de produits, principalement Shin Ramyun et Kimchi Ramyun, via TaoBao, qui appartient également à Alibaba, plus de 10 fois plus qu'un jour normal et 25% de plus que l'an dernier.Et si vous aussi vous aimeriez bien commander quelques produits coréens, n'oubliez jamais une chose ! Bienvenue en Corée du Sud est là pour vous servir avec son tout nouveau portail https://shopping.encoreedusud.com . Le portefeuille de produits s'agrandit de jour en jour, que ce soit de la mode, de la cosmétique ou des produits de santé, et vous pourrez bientôt gérer vos propres commandes de produits s'ils ne sont pas présents sur le site. Rejoignez-nous sur facebook.com/shoppingencoreedusud pour profiter prochainement d'offres exceptionnelles !