CJ Cheiljedang rachète le groupe américain Schwan

Le géant de l'alimentaire sud-coréen CJ Cheiljedang vient de conclure le plus important projet de fusion et acquisition de son histoire en prenant le contrôle de 80% des parts du spécialiste américain de la nourriture et des dîners surgelés. Pas moins de 2 090 milliards de wons (1,84 milliard de dollars) vont être déboursé par CJ Foods DE Corp. afin de racheter l'entreprise familiale créée en 1952 dans le Minnesota et connue nationalement par ses camions de transports dorés. Les 20% restant seront contrôlés par la famille et la direction de l'entreprise. De quoi boosté le titre de CJ Cheiljedang qui a pris +5.86% jeudi pour atteindre 361 500 wons.La dernière fusion et acquisition important du groupe était le rachat du transporteur Korea Express pour 1 980 milliards de wons, société rebaptisée depuis CJ Logistic Corp. Afin de stabiliser tant que possible cette opération financière, CJ Cheiljedang compte lever 700 milliards de wons via les fonds de placements privés JKL et NH Investment & Securities arrangera une levée de fonds via des investisseurs institutionnels. Pourquoi ce rachat de Schwan ? Tout d'abord, dans un effort de gagner en reconnaissance internationale et devenir petit à petit l'un des leaders mondiaux de l'alimentaire.Le groupe compte en effet développer sa production à l'étranger avec en ligne de mire les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Vietnam. Deuxième raison : Schwan est l'un des plus grands groupes alimentaires des Etats-Unis avec des produits comme les tartes Mrs. Smith et les pizza Tony. À fin 2017, le groupe se classait à la 145ème place du classement des plus grandes sociétés privées américaine avec des ventes de l'ordre de 3,1 milliards de dollars et 12 000 employés. Enfin, cette acquisition intervient dans la continuité des actions internationales du groupe puisque CJ Cheiljedang a racheté deux marques en août dernier, à savoir l'américain Kahiki Foods et l'allemand Mainfrost.