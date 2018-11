Coupure Internet : la Corée sens dessus dessous





5 messages de notification reçus par SMS entre 12h05 et 16h55 le 24 novembre 2018.

Hwang Chang-yu, président de KT Corp.

* Toutes les statistiques citées dans cet article sont tirés du rapport Digital 2018 de Hootsuite et WeAreSocial.

Comme nous l'avons évoqué sur la page Facebook de Bienvenue en Corée du Sud ( www.fb.com/encoreedusud , voir la publication ci-dessous) dimanche 25 novembre, la Corée du Sud, pays possédant la connexion la plus rapide au monde et premier pays connecté de la planète (en termes de ratio du nombre de connectés sur la population), a connu la plus grosse coupure Internet de son histoire. Ultra-dépendante d'Internet, une grande partie de la population du Nord de Séoul (les grands quartiers du centre-ville que sont Mapo, Jung-gu, Yongsan, Seodaemun, Eunpyeong et quelques quartiers de Gyeonggi, la région bordant la capitale) a été sevrée d'Internet pendant plus de 24h.Remettons le contexte... À fin octobre 2018, la planète comptait 7,655 milliards d'habitants dont un peu plus de la moitié était connectés à Internet (55% soit 4,176 milliards de personnes, soit +7% sur un an). La Corée du Sud se place toujours en tête en terme de vitesse de connexion (28.6Mbps au premier trimestre 2017 selon Akamai) et parmi les pays possédant la vitesse de téléchargement la plus élevée avec, sur les lignes fixes, une vitesse de téléchargement moyenne de 103,51 Mbps (derrière Singapour, l'Islande, Hong-Kong et la Roumanie). Sur les quelques 51 millions d'habitants que compte la Corée, 93% d'entre eux sont connectés à Internet, 84% sont des utilisateurs actifs de réseaux sociaux et 98% détenteurs d'un appareil mobile dont 92% d'un smartphone.Le Coréen passe en moyenne 5 heures et 4 minutes sur Internet, peu importe l'appareil et 93% des internautes sont sur la toile chaque jour. Autrement dit, 93% des 93% d'internautes sont sur Internet de manière quotidienne ! Alors lorsque le pays connait sa plus importante coupure au réseau Internet sur les 15 dernières années, c'est la panique générale. Panique est peut-être un bien grand mot, mais il est vrai que le weekend a été l'un des plusjamais connu au Nord de Séoul depuis des années.Imaginez, les gens devaient se parler. Les couples dialoguer. Les familles échanger. Ajouté à cela un niveau de pollution très élevé et des paiements par carte bancaire interdit obligeant à rester enfermer chez soi. Nombreux ont blagué sur le fait que cette coupure pourrait d'une certaine manière relancer le taux de natalité, qui est actuellement le plus bas des pays membres de l'OCDE. Il devrait atteindre 0.96 enfant par femme cette année. On scrutera quand même le nombre des naissances en juillet-août prochains. Plus sérieusement, sur les(forum de discussions), beaucoup de mamans avouent avoir été chez leurs parents ou chez des proches afin d'accéder à Internet durant le weekend. Un jour sans Internet, et c'est presque la fin du monde pour ce peuple hyper-connecté.Pour en revenir à la coupure, les causes viennent d'un incendie survenu samedi à 11h12 dans le bâtiment de l'opérateur de télécommunication et d'Internet KT Corp. en plein centre-ville, du côté de Ahyeon-dong. L'intervention des pompiers aura durée environ 10 heures, le feu étant maîtrisé à 21h30 le jour même. Plusieurs alertes SMS ont été lancées par le pays à la population afin de prévenir de la situation. Environ 150 mètres de câbles de fibre optique sous-terrain ont été touchés, représentant 8 milliards de wons de dommages (7 millions de dollars).Aucune perte humaine n'est à déplorer, bien qu'une histoire ait tourné sur les réseaux ces dernières heures : un grand-père n'a pu sauver sa femme qui était en train de faire un arrêt cardiaque en appelant les secours car son téléphone, sous abonnement KT, ne fonctionnait plus. Un décès pas vraiment associable à l'incident survenu, le service d'appel aux secours étant, malgré la coupure, disponible via le service d'Appel d'Urgence en place sur les téléphones.La connexion à Internet, les transactions par carte de crédit, l'IPTV (câble télévision connecté) et les services de télécommunications filières et sans-fil étaient difficiles pour les habitants et commerçants (dont les hôpitaux) des quartiers concernés. Dimanche vers 18h, KT annonçait la reprise de 63% du réseau mobile et 97% des lignes Internet (dont le réseau couvrant les transactions par cartes de crédit).Après les excuses du président Hwang Chang-yu, l'heure est aux explications et aux compensations. Tout d'abord, les autorités compétentes vont devoir s'expliquer sur plusieurs points : comment un simple incendie peut-il mettre sens dessus dessous la ville la plus connectée et dépendante à Internet au monde ? Pourquoi aucun système de sécurité n'existait afin de prévenir une telle situation ? Concernant les compensations, KT a d'ores et déjà annoncé qu'il rembourserait un mois d'abonnement aux utilisateurs de ses lignes téléphoniques et qu'il proposerait un plan de compensation pour les entreprises touchées ce weekend.Donc en plus des 8 milliards de dégâts, ce devrait être des dizaines de milliards de wons de dommage qui impacteront les finances de KT (environ 31,7 milliards de wons selon une estimation de KB Securities, soit 16.1% des profit sur opération du quatrième trimestre estimés à 197,1 milliards de wons), sans compter sur l'impact que cela aura en termes de crédibilité. Pour rappel, SK Telecom avait remboursé ses 7,3 millions d'abonnés à auteur de 22 milliards de wons en avril dernier suite à une coupure de son service d'appel et de messagerie qui avait duré moins de 3 heures. KT Corp. a annoncé qu'il faudrait une semaine afin de restaurer entièrement le réseau. À ce jour, 2 380 des 2 833 stations ont été restaurées, soit 84% du réseau mobile et 98% des lignes Internet.