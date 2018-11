Emploi : le classement des employeurs

Alors que le marché de l'emploi est plutôt morose, un rapport publié par CEO Score, et qui se base sur les rapports trimestriels de 267 filiales des 30 premiers conglomérats du pays, dévoile la liste des plus grands employeurs en Corée du Sud. Et à la tête de ce classement, on retrouve le géant CJ Group qui comptait, jusqu'au mois de septembre, 26 565 employés sur le sol coréen, soit une augmentation de 28.2% par rapport à l'année dernière. Au deuxième rang, c'est le conglomérat SK Group qui a vu arriver 5 239 nouveaux employés cette année (+9.4%), suivi du leader de l'électronique Samsung Group avec 4 980 nouveaux employés.Dans l'autre sens, on retrouve Kumho Asiana Group qui a perdu 36.3% de sa force de travail, soit 5 053 salariés, suite à sa scission avec Kumho Tire cette année. En termes de sociétés et non de groupes, c'est Samsung Electronics Co. qui remporte la palme de l'emploi puisqu'elle compte le plus grand nombre d'employés avec 3 187 personnes, en augmentation de 3.2% par rapport à 2017. Entre septembre 2016 et 2017, le total des employés des 30 premiers conglomérats a augmenté de 1.1% pour se rapprocher du million de personnes, 964 901 très exactement. Les employés en CDI sont 1.7% de plus qu'en septembre 2016 (925 502) et les employés temporaires ont chuté de 6.8%.