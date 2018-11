En 2018, Samsung met Intel sur la touche

L'écart entre les deux groupes Samsung et Intel était encore serré sur 2017, estimé à 4 milliards de dollars en faveur du sud-coréen. Si le groupe américain était premier sur le premier trimestre, il a rapidement perdu de sa vigueur sur les trois autres trimestres, se faisant dépasser pour la première fois depuis 1993. 23 ans de règne à la tête des puces. Et puis Samsung arriva. Sur 2018, le géant de l'électronique Samsung devrait combiner des ventes à hauteur de 83,2 milliards de wons, une augmentation de 26% par rapport à l'an dernier. Pour Intel, la croissance sera de 14% à 70,1 milliards de dollars.Cet écart qui passe de 4 à 13 milliards de dollars en seulement une année montre bien que les moyens de développement mis en place par Samsung sont bien supérieur à ceux du géant américain. IC Insights, qui a révélé cette progression et surtout cette supériorité, souligne également les bons résultats du concurrent coréen de Samsung, le groupe SK Hynix Inc. dont les ventes ont atteint 37,7 milliards de dollars cette année, une augmentation exceptionnelle de 41%, soit la plus importante des 15 sociétés analysées.Seul point négatif pour Samsung, sa dépendance de plus en plus forte aux puces mémoires. En effet, ce secteur compte pour pas moins de 84% des gains annuels du groupe, 3 points de plus que l'année dernière. Les ventes hors-mémoires du groupe coréen n'augmentent ainsi que de 6% par rapport à 2017, passant de 12,5 à 13,3 milliards de dollars.