En Corée du Sud, la guerre contre l'alcool a sonné

처음처럼

캔만원

En serait-ce fini des égéries des marques de bière et de soju en Corée du Sud ? Vous vous souvenez sûrement bien de Lee Hyo-ri sur les affiches de ChumChurum (), de la chanteuse IU plus récemment pour Chamisul ou des groupes masculins de K-pop pour les bières Cass et Hite... Mais à en croire la nouvelle restriction proposée par le Ministère de la santé et du bien-être, les brasseurs de bière et autres fabricants d'alcool ne pourront plus montrer de célébrités en train de boire de l'alcool ou de faire le son "Ahh" sur leur campagne publicité.Et à partir de 2020, les musiques incitant à la consommation de boissons alcoolisées seront également bannies et aucune publicité ne sera autorisée avant et après les programmes accessibles aux plus jeunes. Tout comme la radio et la télévision le sont aujourd'hui, les opérateurs de DMB (Digital Multimedia Broadcasting) et d'IPTV (Télévision par Protocole Internet) ne pourront plus diffuser de publicité pour des alcools entre 7h et 22h. Les distillateurs et les brasseurs ne pourront également plus placarder des publicités papier dans les stations de métro, les ports et les aéroports.Bref, cela risque de mettre un sacré coup de frein aux ventes des producteurs locaux, surtout dans une période où les bières importées cartonnent dans la péninsule avec le fameux "4" (4 bières importées de 500ml pour 10 000 wons). Les grands groupes comme Hite Jinro et Lotte Chilsung ne se privaient pas en termes de publicité ; les plus grandes stars du moment devenaient rapidement les égéries de leur première marque d'alcool comme Daniel Kang pour la Hite Extra Cold Beer ou les jeunes groupes de K-pop qui ingurgitait un verre de bière avant de laisser s'échapper un "Ahh" de fraîcheur...D'après les données compilées par le bureau coréen des statistiques, en 17 ans, les dépenses liées aux publicités dans le secteur des boissons alcoolisées a explosé, passant de 79,7 milliards de wons en 2000 à 285,4 milliards de wons en 2017. Les producteurs d'alcool vont suivre de près l'évolution de cette loi et voir si, cette-fois, elle sera votée ou non, car jusqu'à présent, les quelques lois proposées afin de combattre la publicité sur les alcools n'ont pas vraiment donné grand chose, comme celle proposé par Lee Ailesa en 2012 suite à la publicité de la patineuse sur glace Kim Yu-Na, une loi qui voulait interdire l'utilisation de célébrités âgées de moins de 24 ans dans les publicités ventant des boissons alcoolisées.