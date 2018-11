Événement : Peut-on faire confiance à Kim Jong-un ?

Peut-on faire confiance à Kim Jong-un ? (RSVP)

Sébastien Falletti, correspondant du Point et du Figaro en Asie, est un habitué de Pyongyang. Basé en Asie en tant que correspondant pour la Corée de 2009 à 2014 puis pour l'Asie de 2014 à aujourd'hui, il aime enquêter sur la dictature autocratique dirigée par la famille Kim. Aprèsco-écrit avec Eunsun Kim, un récit paru chez Michel Lafon en 2012, il publie en mai 2018 aux Éditions Équateurs, une enquête menée de Pyongyang à Washington, en passant par Pékin, Tokyo, Osaka, Guam et Séoul, auprès de transfuges, experts, espions, diplomates et de personnalités proches du leader actuel pour percer la psychologie de l'homme le plus mystérieux de notre époque. Une enquête palpitante sur les traces du dernier prince rouge, une saga historique digne des Rois maudits et de Netflix.À trentre-quatre ans, Kim Jong-un défie Donald Trump et Xi Jinping en brandissant l'arme nucléaire. Sept ans après son accession au trône, l'héritier de la seule dynastie communiste de la planète reste une énigme sur laquelle butent les services de renseignement du monde entier. À la tête d'une armée de 1,2 million de soldats, la quatrième du monde, Kim Jong-un menace l'Amérique, dont 28 500 GI's sont postés au sud de la péninsule, et bouscule l'équilibre géostratégique de la région.Comment le "Pays du Matin Calme" a-t-il pu enfanter une telle dictature autocratique ? Comment un État peut-il encore, sur notre planète interconnectée du XXIe siècle, échapper aux regards des plus puissants ? Quel est le rôle des femmes dans l'organisation du pouvoir ? Quels sont les liens de la Corée du Nord avec la Chine et le Japon ? Comment la propagande nord-coréenne a-t-elle recyclé à son profit des doctrines aussi bigarrées que le christianisme, le nationalisme ethnique ou le néo-confucianisme ?À cette occasion, il donnera une conférence-débat le 15 novembre 2018 de 19h à 20h30 à WeWork Euljilro (voir plan plus-bas) intitulée :NOTE- La conférence sera en anglais avec traduction consécutive en coréen.- Elle sera modérée par le journaliste Andrew Salmon, correspondant à Séoul Asia Times.- Elle sera suivie d’une séance de questions-réponses avec le public.- Les livres seront disponibles à la vente et une séance de dédicaces sera organisée à l’issue de l’évènement.- Réservation sur https://goo.gl/tsB7GR