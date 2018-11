Exposition de Keith Haring au DDP de Séoul

Art is Life. Life is Art.

Barking Dog, Keith Haring

Keith Haring (mort à 32 ans) et Jean-Michel Basquiat (mort à 28 ans)

La Seoul Design Foundation lance aujourd'hui même une exposition de Keith Haring, l'artiste pop et activiste américain décédé il y a presque 29 ans (complications après avoir contracté le Sida), au Dongdaemun Design Plaza. Baptisée "", citation tirée du journal de Keith Haring et écrite il y a 40 ans (14 novembre 1978), l'exposition propose plus de 175 peintures, dessins, sculptures, impressions, photographies et autres couvertures d'album signés de l'artiste. La collection présentée est mise à disposition par le collectionneur japonais Kazuo Nakamura dont le musée est situé dans la préfecture de Yamanashi au Japon.Lors d'une conférence de presse, le curateur en chef du musée, Kaoru Yanasa, a souligné que "". Nakamura est devenu un fan des œuvres de Keith Haring, qui aurait eu 60 ans cette année, après avoir vu "" en 1987 lors d'un de ses voyages aux Etats-Unis. Parmi les œuvres présentées, les visiteurs pourront admirer "", le fameux "" et "".Le musée se situe dans le Design Exhibition Hall, au 2ème étage du Dongdaemun Design Plaza. L'exposition se tiendra jusqu'au 17 mars prochain et l'entrée en semaine et en weekend est accessible de 10h à 20h. Les tarifs sont comme suit : 13,000 wons pour les adultes (19-64 ans), 11 000 wons pour les jeunes (13-18 ans), 9000 wons pour les enfants (7-12 ans) et 6 000 wons pour les autres.