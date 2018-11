Fortnite : Battle Royale envahit la Corée du Sud avec Chris Pratt

"Fortnite : Battle Royale" est encore tout frais en Corée du Sud. Lancé le 10 août 2018 dans la péninsule sud-coréenne sur les consoles Playstation 4 et les smartphones Android, le jeu compte mondialement 8,3 millions de joueurs (!) et Epic Games, développeur du jeu, accumule des revenus de l'ordre de 5,9 milliards de dollars. Impossible de ne pas avoir vu l'une de leur publicité à Séoul où s'affiche la mégastar américain Chris Pratt.Afin d'attirer les jeunes coréens, déjà bien adeptes de ce style de jeux, le développeur américain a annoncé aujourd'hui lors du G-Star 2018, la plus importante convention annuelle du jeu en Corée dont le plus gros sponsor est bien entendu cette année Epic Games, le lancement d'une compétition "Fortnite Korea Open 2018" qui se tiendra le 15 décembre prochain dans le gymnase Hwajung de Korea University à Séoul. Pour les champions, une récompense de 1 milliards de wons, soit 885 000 dollars, reversée à une oeuvre de charité.Des joueurs professionnels d'e-sports en Corée du Sud se sont d'ores et déjà donnés rendez-vous comme le retraité de Starcraft Hong Jin-ho, Lee Jae-dong, YoonRoot ainsi que des comédiens et des stars de la musique K-Pop fans du jeu dont Gongchan de B1A4, Luda de Comsic Girls et Mimi de Gugdan. La Team Korea, qui regroupe 10 joueurs professionnels sélectionnés par ACAU, l'une des chaînes coréenne Youtube de jeux en ligne les plus connues, affrontera les meilleurs joueurs de la planète comme Myth, tfue ou encore Cloakzy.Epic Games a en tout état de cause réussi son entrée sur le marché sud-coréen. Et pour parfaire le tout, il a lancé le 8 novembre, sur une annonce de Chris Pratt en personne, un PC Bangs (PCB) Challenge dans lequel les joueurs ont 8 challenges : trouver 25 coffres, construire 250 structures, rejoindre 5 parties et 5 parties avec des amis, atteindre le top 12 en mode équipe 10 fois, éliminer 20 opposants, rejoindre 75 parties et rejoindre 50 parties avec des amis.Les joueurs peuvent ainsi remporter 11 000 XP et 350 V-Bucks, une première pour un challenge de ce genre. Les PC Bangs sont des lieux de jeux très prisés en Corée car ils permettent par exemple aux joueurs de League of Legends d'avoir accès à des personnages débloqués et pour les adeptes d'Overwatch, de jouer même s'ils n'ont pas de licence de jeu dans leur compte personnel.