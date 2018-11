Kakao en chute libre sur le troisième trimestre 2018

Le plongeon est important, mais les raisons sont connues et maîtrisées. Kakao, première application de messagerie instantanée de Corée du Sud, a vu ses bénéfices avant impôts et intérêts chuter de 35% sur la période juillet-septembre 2018 par rapport à la même période l'an dernier. Le groupe enregistre en effet un BAII de 30,7 milliards de wons (27,4 millions de dollars). Les ventes ont cependant grimpé de 16% par rapport au troisième trimestre 2017 à 599,3 milliards de wons (536 millions de dollars), le plus haut revenu jamais enregistré par le groupe sur un trimestre, et ce grâce aux excellents résultats du premier semestre. Le profit net a, a contrario, chuté de 81% à 7,4 milliards de wons (6,6 millions de dollars).L'explication vient des nouveaux services lancés par Kakao et qui entrainent des coûts et des pertes conséquentes. Les pertes d'exploitation ont atteint sur ce trimestre 44,6 milliards de wons (39,9 millions de dollars) pour les services de Kakao Mobility, Kakao Pay, les affaires internationales, l'intelligence artificielle et le développement du blockchain. Les frais opérationnels ont également pris 21% à 568,6 milliards de wons (508,5 millions de dollars).Les revenus provenant des services publicitaires ont pris 10% à 167,1 milliards de wons, tout comme tout se qui touche aux contenus avec 99,4 milliards de wons pour les services de jeux mobiles et 136 milliards de wons pour la musique en streaming, soit avec +17% par rapport à 2017 et +1% par rapport au trimestre précédent pour atteindre un total de 306,7 milliards de wons (71,3 milliards de wons pour les autres contenus). Kakao Pay cartonne aussi avec 125,5 milliards de wons (+23%) et Kakao Talk ne cesse de croître avec 620 000 utilisateurs de plus que l'an dernier (80 000 de plus que le deuxième trimestre) soit, sur la Corée du Sud, un total de 43 660 000 utilisateurs.Il faudra désormais suivre les nouvelles grandes étapes du groupe d'ici la fin de l'année, à savoir la fusion avec sa filiale de divertissement Kakao M, utilse pour son service de musique streaming Melon, et la possible acquisition de, un service en ligne de livraison de produits alimentaires en porte à porte.