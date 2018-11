K/DA, le groupe de K-pop virtuel qui impressionne

Après la pop music, puis la K-pop, voici l'ère de la K-pop virtuel ! Cela ne vous parle probablement pas beaucoup, mais pourtant, c'est bien un titre de K-pop virtuel qui a atteint la première position du classement américain iTunes' K-pop and Billboard's World Digital Song Charts suite à son lancement le 3 novembre dernier. Mais quelle est la différence entre de la K-pop et de la K-pop virtuel, me direz-vous ? C'est tout simple. Le groupe coréen de K-pop à l'origine du titre POP/STARS, c'est K/DA et il n'a rien de réel. Les quatre membres de K/DA sont en effet des personnages féminins animés du jeux en ligne multijoueur League of Legends, aussi connu sous l'acronyme LoL.Ahri, Evelynn, Kai'Sa et Akali ont ainsi été vu plus de 55 millions de fois sur la plateforme Youtube en train de danser sur leur tube POP/STARS. Elles devancent ainsi dans la catégorie K-Pop le titredu groupe coréen EXO et lede BTS. Produites et designées par les studios Riot Games, elles se trémoussent et chantent sur des paroles coréennes pendant 3 minutes 22 secondes sur un style entraînant avec pour véritables voix la chanteuse américaine de 19 ans Madison Beer, les membres Miyeon et Soyeon du groupe féminin coréen de K-pop (G)I-DLE et l'auteur-compositeur-interprète américaine Jaira Burns (21 ans). Chaque membre du groupe possède une description détaillée via une page qui leur est consacrée sur le site de LoL : https://universe.leagueoflegends.com/en_US/kda Détaillée à un point que cela paraîtrait presque dérangeant... Pour prendre un exemple, Ahri est sagittaire, vocaliste, mesure 167,6 cm et se fait surnommée Gumiho et Foxy. Elle a été nommée Artiste de K-Pop la plus talentueuse en 2013 au Pop Shine Awards. Après cinq singles, elle a décidé de prendre du recul avec la musique. Elle est une muse pour de nombreuses marques de mode, elle est du signe du chien, elle préfère le shopping à l'exercice, elle connaît Evelynn depuis de nombreuses années et elle a été élu comme l'un des plus jolies visages de la musique Pop.Les alter-ego humains des quatre membres de K/DA étaient présentes sur la scène du stade de 50 000 places Munhak Stadium à Incheon (Corée du Sud) le 3 novembre dernier lors des finales du championnat du monde 2018 de League of Legends.