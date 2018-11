La 5G arrive ce weekend en Corée du Sud

Malgré l'incident qui a frappé l'opérateur de télécommunication KT (voir), le calendrier est maintenu. Les trois opérateurs de télécommunication sud-coréens que sont Olleh KT, SK Telecom et LG Uplus ont annoncé le lancement officiellement de la 5G en Corée du Sud ce samedi 1er décembre 2018. Qu'est-ce que la 5G ? Tout simplement la prochaine génération de réseau Internet qui offre une vitesse de connexion 10 fois plus importante que le 4G LTE (long-term evolution), autrement dit la possibilité de télécharger à une vitesse de 20 gigabytes par seconde et un temps de réponse inférieur à 0.0001 seconde.La première vague de services 5G concernera les routeurs Wi-Fi proposés par les opérateurs. Les services dédiés aux smartphones seront lancés à partir du mois de mars 2019. Juste à temps pour le lancement des nouveaux téléphones des grandes marques que sont Samsung et LG, dont les derniers modèles prévus pour le printemps prochain seront équipés en 5G. Ce nouveau réseau ultra-rapide permettra le développement d'une nouvelle offre de services, le temps de latence lors d'une connexion étant réduit considérablement.SK Telecom a déclaré être prêt pour l'ouverture du réseau 5G sur les 7 grandes villes du pays que sont Séoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Ulsan et Gwangju. Et en premier lieu, les grandes entreprises auront accès à ce réseau, le premier client de l'opérateur étant Myunghwa Ind., un fabriquant de pièces automobiles, qui compte utiliser la solution "5G AI Machine Vision" de SKT. Cette solution collecte et envoie des photos en haute définition des lignes de production à des serveursoù elles sont directement analysées via des algorithmes développés sous intelligence artificielle.En termes de sécurité, SK Telecom mise sur un service de quantum cryptographie basé entre Séoul et Ansan. LG Uplus mise pour l'instant un lancement sur Séoul et d'autres villes avec des packages de routeur en 5G et des abonnements pour les portables. 7 000 bornes en réseaux 5G seront installées d'ici fin décembre dans le pays. KT prévoit un événement en interne dans son KT Intelligent Network Control Center à Gwacheon afin de s'activer sur le lancement de la 5G et a d'ores et déjà revu sa structure managériale afin de simplifier les relations entre les différents services du groupe liés à la 5G.