La Corée du Sud investit largement dans le surf

Siheung Surfing Park

Wavelandes Atlantique

Un peu partout dans le monde, des parcs à vague artificielle sont en train de fleurir. Si aucun projets n'a encore vraiment abouti, beaucoup sont en chantier. En France par exemple, un projet verra le jour à Sevran en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 et 40 millions d'euros ont été déboursés pour la construction de Wavelandes Atlantique. Doté de la technologie « TheCove® » créée par la société espagnole Wavegarden, ce parc sera le premier en Europe à être commercialisé. L'objectif est de créer un véritable Centre national d'entraînement pour les sportifs de haut-niveau et les équipes de France de surf, sport qui deviendra Olympique à partir des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.C'est la même société qui vient de signer un accord de coopération (Memorandum of Understanding) avec le gouverneur de la province de Gyeonggi Lee Jae-myung, via son directeur Fernando Odriozola, assisté d'Antonio Estevez Marin, conseillé aux affaires commerciales de l'Ambassade d'Espagne et Roger Royo, le secrétaire général de la Chambre de commerce espagnol en Corée du Sud. Le plus grand parc à vague artificielle du monde verra le jour d'ici fin 2020 dans la Sihwa MTV (Multi-techno Valley), sur la côte Nord-ouest de la péninsule sud-coréenne.Lim Byeong-taek, président de K-water (Korea Water Resources Corp.) et Choi Sam-seop, président de Daewon Plus Construction étaient présents lors de la signature pour le développement du parc baptisé Siheung Surfing Park. Le groupe Daewon se chargera de la construction dès le début de l'année prochaine et de nombreux hôtels, centres de convention et autres ports de plaisance verront le jour aux alentours d'ici fin 2023.Le coût total du projet est estimé à 563 milliards de wons (437 millions d'euros). En termes d'objectifs, le parc de surf devrait permettre de créer 1 400 emplois liés au tourisme et attirer plus de 2 millions de visiteurs chaque année. La province de Gyeonggi compte mettre tout en oeuvre afin de désigner la région de Geobukseom et les alentours comme "zone spéciale pour le tourisme".