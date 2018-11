La Corée invente l'Internet 10 fois plus rapide : 25Gbps

Télécharger un film de 3 Gigabits le temps d'un claquement de doigt. Vous en rêviez ? L'ETRI l'a fait. Un groupe de chercheurs de l'institut public de recherches en télécommunications et en électroniques (ETRI) a annoncé avoir réussi à développer une technologie qui permet de fournir des données sur Internet à une vitesse de 25 Gigabits par seconde. Autrement dit, dix fois plus vite que la vitesse maximum enregistrée aujourd'hui qui est de 2,5 Gigabits par seconde, déjà très rapide. Cette vitesse peut être comparable à la sensation de touché, soit une vitesse de 0,001 seconde.L'ETRI a baptisé cette découverte TiC-TOC, qui signifie en anglais Time Controlled-Tactile Optical Access. D'un point de vue technique, il s'agit en fait d'une amélioration de l'équipement existant permettant le transfert de données sur Internet, à savoir les lignes en fibre optique. Les chercheurs ont développé un module de réception de signal optique à haute vitesse afin de rétablir de manière efficace les signaux même si ceux-ci sont générés par un apport optique de faible niveau. Ils ont également créé un contrôle d'accès média afin de gérer l'arrivée de données via les câbles en fibre optique sans retard.Les deux solutions technologiques assemblées peuvent permettre de mettre à jour un terminal sur réseau optique installé par exemple dans une zone résidentielle ou des bâtiments commerciaux, permettant une utilisation du service Internet ultra-rapide (25Gbps). Pour l'ETRI, c'est une excellente nouvelle pour les personnes travaillant de manière personnelle sur des médias (Youtube par exemple) ainsi que pour toute l'industrie multimédia et du divertissement. La technologie a d'ores et déjà été mis à disposition d'une société afin de lancer une commercialisation dès l'année prochaine.