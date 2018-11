La valeur de Samsung Group en chute libre

Entre les scandales qui ont frappé le groupe depuis 2017, et en particulier l'emprisonnement de son dirigeant Lee Jae-yong, et les perspectives moroses quant aux business des puces mémoires, véritable vache à lait du groupe, le conglomérat Samsung voit les investisseurs lui tourner le dos et perd sur l'année 2018 50 milliards de dollars en valeur marchande. La capitalisation boursière combinée des 16 filiales du géant sud-coréen a chuté de 11.95% (au 14 novembre) pour un montant de 369,5 milliards de dollars, soit une baisse de 50,26 milliards de dollars. Samsung Electronics, qui est en quelque sorte le baromètre du groupe, a chuté de 14% en valeur marchande à 250,75 milliards de dollars.Parallèlement à cela, les autorités de la concurrence chinoises a annoncé vendredi dernier avoir fait d'importantes avancées dans le cadre de l'enquête portant sur une entente sur les prix des trois plus grands fabricants mondiaux de puces mémoires, à savoir les deux sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix et l'américain Micron Technology. Samsung BioLogics Co. a vu sa valeur marchande chuté de 9.84% à 19,54 milliards de dollars, en raison d'une menace de la part des autorités financière locales d'un retrait des actions du groupe de la bourse locale (KOSPI).Entre lundi et mercredi de la semaine dernière, les investisseurs institutionnels ont ainsi vendu 73 millions de dollars d'actions et les investisseurs étrangers 8,2 millions de dollars. Parmi les autres filiales du groupe, Samsung Life Insurance a connu la plus importante chute en valeur marchande (-26.35%), suivi de près par Samsung Securities Co. avec -20.49% et Samsung C&T Corp. à -16.27%.